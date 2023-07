Millie Bobby Brown porte une robe à imprimé animal pour Jake Bongiovi Date – Hollywood Life

Millie Bobby Brown, 19, avait l’air magnifique lorsqu’elle est sortie à New York le 28 juin. L’actrice portait une robe plongeante à imprimé guépard, avec des détails en dentelle sur le dessus. Sur les photos, que vous pouvez voir ici, Millie a ouvert la voie alors que son groupe quittait Don Angie dans le West Village. Elle était accompagnée de son fiancé, Jake Bongiovi, ainsi que ses parents. De plus, le groupe comprenait Millie’s Choses étranges co-vedette, Noé Schnappet acteur Gregg Sulkin.

Depuis leur rencontre en 2021, Millie et Jake sont pratiquement inséparables, et ils semblent encore plus amoureux que jamais depuis leurs fiançailles en avril 2023. Millie a annoncé la passionnante nouvelle des fiançailles avec une publication Instagram, où elle a cité Taylor Swift dans sa légende. « Je t’ai aimé trois étés maintenant, chérie, je les veux tous », a-t-elle écrit, à côté d’une photo avec Jake, où sa bague était exposée.

Plus tôt ce mois-ci, Millie et Jake ont célébré leurs noces imminentes avec une fête de fiançailles. Millie était magnifique lors de l’événement, vêtue d’une tenue blanche en deux pièces alors qu’elle posait avec son fiancé.

Alors que Millie et Jake ont passé du temps avec son parents lors de ce voyage à New York, ils ont également récemment passé du temps avec son père, Jon Bon Joviet maman, Dorothée Hurley. Pendant ce temps, le rockeur a donné son approbation à l’heureux couple dans une interview avec Andy Cohen. Il a été interrogé sur les fiançailles du couple à seulement 18 et 21 ans et a répondu: « Je ne sais pas si l’âge compte. »

Bien sûr, Jon et Dorothea sont amoureux du lycée et ont réussi à faire durer leur amour, il n’est donc pas étranger à trouver l’amour à un jeune âge. « Je pense que ce serait mon conseil, vraiment, c’est que grandir ensemble est sage », a ajouté Jon. « Je pense que tous mes enfants ont trouvé les personnes avec qui ils pensent pouvoir grandir ensemble et nous les aimons tous. »

Plus à propos Millie Bobby Brown

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Le petit ami de Millie Bobby Brown : tout ce qu’il faut savoir sur sa relation avec le fiancé Jake Bongiovi

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.