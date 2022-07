Millie Bobby Brown porte un bikini violet et jaune en voyage avec BF Jake – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : FREZZA LA FATA – ÉQUIPE COBRA / BACKGRID

Millie Bobby Brown18 ans, avait l’air magnifique et détendue lors de sa dernière sortie avec son petit ami Jake Bongiovi20. L’actrice et fils de Jon Bon Jovi a profité d’une escapade romantique ensemble et elle a été photographiée dans un bikini à motifs violet et jaune à la mode alors qu’ils étaient assis à une table qui avait ce qui semblait être des boissons en bouteille dessus. Elle a associé le maillot de bain à une surchemise brodée blanche et a ajouté une casquette de baseball noire et blanche alors que ses longs cheveux blonds étaient ramenés en une queue de cheval basse.

Plus à propos Millie Bobby Brown

Jake avait également fière allure et était à l’aise dans une chemise noire et des lunettes de soleil qui reposaient sur sa tête. Les tourtereaux ont partagé des rires et des sourires alors qu’ils engageaient une conversation pendant la sortie. À un moment donné, le beau amoureux a posé sa main sur le haut de la jambe de Millie, montrant le lien étroit qu’ils partagent.

Un jour avant la dernière observation de Millie et Jake, ils ont été vus traîner dehors en Sardaigne, en Italie, où ils sont en vacances. Elle portait un bikini string orange cette fois-là alors qu’il portait une chemise boutonnée bleue ample à manches courtes avec des marguerites imprimées partout et un short Nike noir. Ils ont tous les deux ajouté des lunettes de soleil à leur look et quand Millie a remarqué un appareil photo, elle a affiché un sourire, profitant clairement des joies du moment.

Millie Bobby Brown : photos de l’actrice

L’escapade de Millie et Jake semble prouver que leur relation se renforce. Ils ont commencé à se fréquenter à l’été 2021 et n’ont pas hésité à partager leur romance avec le monde. La Choses étranges star l’a amené à la première de la quatrième saison de l’émission et ils étaient magnifiques en posant sur le tapis rouge de l’événement.

Millie a également partagé ses sentiments pour le beau gosse lorsqu’elle a posté une photo d’eux partageant un doux baiser à un Styles Harry concert à Londres. Ils étaient dans les bras l’un de l’autre et semblaient plus amoureux que jamais. “Alexa joue l’amour de ma vie par harry styles”, a-t-elle écrit.