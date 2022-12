Millie Bobby Brown porte un bikini blanc avec BF Jake Bongiovi – Hollywood Life

Voir la galerie





Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown18 ans, avait l’air si amoureuse sur sa dernière photo Instagram avec son petit ami Jake Bongiovi, 20 ans, et sa légende a confirmé ses sentiments. La Choses étranges star a posé dehors sur le sable alors qu’elle berçait un bikini blanc et se tenait devant le fils de Jon Bon Jovi. Il avait ses bras enroulés autour d’elle alors qu’il était torse nu tout en portant un short noir.

Millie a écrit certaines des paroles de la chanson emblématique de 1963 “Sunny” de Bobby Heb à côté de la photo mémorable. “Ensoleillé si vrai, je t’aime”, disait-il. Une fois qu’elle a partagé le joyau, ses fans ont laissé des compliments et des vœux dans la section des commentaires.

“Je vous aime tellement les gars”, a écrit un fan tandis qu’un autre a qualifié l’instantané de “si mignon”. Un troisième a qualifié l’actrice de “si jolie” et un quatrième a laissé plusieurs émojis aux yeux de cœur. Beaucoup plus de cœurs gauches ou d’autres emojis pour signifier leur amour pour la star et sa romance.

Avant que Millie ne partage sa dernière photo avec Jake une semaine seulement après avoir fait la une des journaux pour avoir partagé une adorable vidéo pleine d’autres photos de leur week-end de Thanksgiving. Elle a mis le clip sur la chanson nostalgique “True” de Ballet de Spandau et elle et son copain avaient l’air de passer un bon moment tout en posant de façon hilarante et en se relaxant dehors par temps ensoleillé. “reconnaissante pour beaucoup de gens, de choses et d’animaux”, a-t-elle légendé le message.

Les récents lieux de rencontre de Millie et Jake ne sont que quelques-uns des nombreux auxquels ils ont participé depuis qu’ils ont commencé à se fréquenter au début de 2021. La talentueuse star a précédemment expliqué comment ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et comment cela a déclenché leur relation, admettant qu’ils étaient d’abord amis. « Comment nous sommes-nous rencontrés ? On s’est rencontrés sur Instagram, l’ancien Instagram”, sourit-elle dans une interview à Filaire publié le 9 novembre. “Nous étions amis depuis un moment, et que puis-je dire?”

Une fois qu’ils ont commencé leur romance, Jake a rejoint Millie pour un certain nombre d’apparitions publiques. Certains d’entre eux comprenaient les British Film Academy Awards et un Choses étranges première. Ils ont adorablement posé sur le tapis rouge pour les événements et avaient l’air incroyable.