Millie Bobby Brown partage des photos de son mariage avec Jake Bongiovi – Regardez les photos !

La star de Stranger Things et le fils de la rock star Jon Bon Jovi se sont mariés en mai.

Millie Bobby Brun partage un regard sur son mariage avec son mari Jake Bongiovi.

Le Choses étranges La star s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos professionnelles de leur liaison adorée, qui s’est déroulée en mai.

Sous-titré le carrousel de photos, « Pour toujours et à jamais, ta femme », Brown était absolument magnifique dans une robe de mariée en dentelle blanche signée Oscar de la Renta. La robe comportait un corsage corseté et de délicates bretelles en dentelle, qui se prolongeaient dans une jupe ajustée en queue de poisson et une traîne ultra longue.

Elle l’a associé à un long voile traditionnel en tulle et en dentelle placé au sommet de sa tête, avec la bordure en dentelle traînant derrière.

Coiffées en arrière, la créatrice de Florence By Mills Beauty a gardé son maquillage frais et léger, alors qu’elle et Bongiovi échangeaient leurs vœux devant une immense arche couverte de fleurs.

Brown a également partagé des photos de la réception sur son fil et sur Instagram Stories, qui l’ont vue se changer en une mini-robe courte en satin blanc avec des manches dégagées.

Bongiovi, quant à elle, portait une veste de smoking blanche et un nœud papillon noir, qui se sont ensuite retrouvés sur Brown lorsqu’elle est entrée sur la piste de danse.



Le fils de la rock star Jon Bon Jovi a partagé plus de photos sur son profil – que vous pouvez voir ici – y compris un regard sur sa famille étoilée, présente pour cette affaire intime.

« pour toujours et à jamais, ton mari », a-t-il légendé les photos.

Bongiovi a partagé des photos de lui se préparant avant la cérémonie ainsi que des photos de lui et de son épouse, tous deux souriants devant l’appareil photo et dans des photos plus posées, alors qu’ils célébraient leur amour dans une variété de looks, y compris un smoking noir, qu’il secoué pour l’une des photos, avec Brown enfilant une robe corsetée en dentelle avec des mancherons.



Bongiovi j’ai posé la question en avril dernier. Détaillant l’histoire de la proposition lors d’une apparition sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallonen mars, Brown a déclaré qu’il s’était effondré lorsque les plongeurs passionnés étaient sous l’eau.

« En gros, Jake et moi avons créé des liens grâce à la plongée. Nous aimons la plongée, nous avons obtenu nos permis de conduire ensemble », se souvient Brown.

Elle a poursuivi : « Nous étions en vacances et il m’a dit : ‘Mil, tu dois te lever à 8h00, nous allons plonger.’ Et je me suis dit : « 8 heures du matin, plonge ? … Et il me dit : ‘Nous allons au même endroit où nous allons habituellement.’ Je me dis : « C’est ennuyeux, allons dans un nouvel endroit. » Il dit : ‘Non, nous devons aller à cet endroit.' »

Le Demoiselle L’actrice a déclaré qu’elle et Bongiovi, 22 ans, avaient coulé, soulignant qu’ils étaient « à plusieurs mètres plus bas ».



« Il me donne comme une coquille, et je le retourne, et c’est une bague. Et j’aime bien, je l’ai regardé, et il était comme… », a déclaré Brown, faisant un drôle de son pour montrer comment Bongiovi a tenté de lui parler sous l’eau, avant de lever le pouce.

« Cela signifie ‘en haut’, ‘Je veux monter’. Donc, techniquement, cela signifierait : « Non, je ne veux pas t’épouser, je veux monter » », a-t-elle déclaré à Fallon, notant qu’elle avait donné à Bongiovi un symbole de main « ok ».

« Donc, j’allais bien », a déclaré Brown. « Et je pense que c’était décevant, mais nous avons paniqué. »

« Quoi qu’il en soit, il m’a mis la bague à la main, et quand je vais lui montrer, la bague tombe de mon doigt, s’effondre si vite, c’était comme dans un film cinématographique », a-t-elle poursuivi. « Jake s’est jeté si profondément, comme si le plongeur disait : ‘Tu ne peux pas faire ça, comme tes oreilles… littéralement ton cerveau va exploser.' »

« Il fait une capture cinématographique, ouvre [his hand] et il a sauvé la bague », a-t-elle ajouté.

Et même si la bague était presque perdue dans les profondeurs de l’océan, Brown a déclaré que le moment héroïque de son fiancé était une représentation parfaite de leur relation.

« J’ai vraiment l’impression que c’est le reflet de qui il est, et j’ai l’impression que nous allons toujours nous soutenir mutuellement, et si quelqu’un laisse tomber la balle, nous l’avons », a-t-elle déclaré à Fallon.