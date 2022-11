Millie Bobby Brown, Jake Trim Tree To Mariah Carey Christmas Song: Vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Millie Bobby Brown et son copain Jake Bongiovi sont prêts pour Noël ! Dans une nouvelle vidéo amusante publiée sur Instagram le 13 novembre, Millie et son petit ami de 20 ans ont fait exactement 54 secondes de décoration de Noël, avec l’emblématique “All I Want for Christmas” de Mariah Carey jouant en arrière-plan ! Millie a porté un pantalon de pyjama rose Minnie Mouse et un t-shirt blanc alors qu’elle se tenait debout sur une chaise et a taillé un arbre placé devant un escalier impressionnant. Elle portait également une paire de lunettes brunes et ses cheveux sortaient apparemment de la douche. Jake portait un pantalon gris Mickey Mouse PJ avec un haut gris tout en enroulant un ruban rouge autour du grand arbre, se coordonnant adorablement avec sa petite amie de 18 ans.

À un moment donné, ils se sont doucement embrassés dans un baiser devant l’arbre, et à un autre, Millie a dansé avec un chat noir et blanc. Un chien gris a également fait une apparition, alors que Millie boutonnait un pyjama de Noël pour l’animal satisfait. Millie a chevauché la balustrade de l’escalier voisin pour atteindre de hauts endroits pour suspendre des ornements. Quelques cadeaux emballés de couleurs vives avaient déjà été placés, et le cadre final montrait deux ornements sur l’arbre, l’un avec une initiale “J” et l’autre avec un “M”. “Tout ce que je veux pour Noël, c’est uuuuuuuuuu”, a-t-elle légendé le clip.

Parmi les nombreuses réactions des 59,5 millions de followers de Millie, une s’est démarquée. « Vivre pour ça !!!! (Mais il est tellement tôt !!!) », a plaisanté la copine de Millie Mariah elle-même dans la section des commentaires, aux côtés d’un sapin de Noël, d’un cœur rouge et d’emojis souriants. “La saison de Noël, le couple préféré, la fille préférée, votre million d’animaux de compagnie, c’est tout ce dont j’avais besoin”, a commenté un fan, tandis qu’un autre a écrit : “Quand millie bobby brown dit que c’est Noël, c’est Noël.”

Millie et Jake, qui est rockeur Jon Bon Jovi’s fils sosie, se fréquentent depuis l’été 2021. Et selon une source proche de la famille, ils sont heureux pour lui. “Millie a rencontré toute la famille de Jake et ils l’adorent tous”, a déclaré l’initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT pour un rapport de juillet 2022. “Ils ne pourraient pas être plus heureux qu’il soit avec une femme aussi belle, attentionnée et aimante.”