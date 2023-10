Millie Bobby Brown impatiente de dire au revoir à « Stranger Things » : « Sortons d’ici »

Millie Bobby Brown est devenue un nom connu du jour au lendemain avec son rôle d’Eleven dans la série à succès de Netflix, « Stranger Things ».

Mais la jeune femme de 19 ans est plus que prête à dire au revoir à la franchise et à poursuivre sa vie.

Dans une nouvelle interview avec Glamour (réalisée avant la grève du SAG-AFTRA), Brown a comparé la dernière saison à la dernière année du lycée.

« Quand vous êtes prêt, vous vous dites : ‘Très bien, faisons ça. Abordons cette dernière année senior. Sortons d’ici' », a-t-elle déclaré.

Brown attribue à la série le mérite de lui avoir donné « les outils et les ressources nécessaires pour devenir une meilleure actrice », mais elle est prête pour son prochain chapitre.

« ‘Stranger Things’ prend beaucoup de temps à filmer, et cela m’empêche de créer des histoires qui me passionnent. Alors, je suis prêt à dire : ‘Merci et au revoir.' »

Elle a ajouté qu’elle ne disait pas au revoir pour toujours à ses camarades.

« Quand cela se terminera, je pourrai encore voir ces gens », a déclaré Brown.

« Stranger Things » a marqué le grand tournant de l’actrice anglaise alors qu’elle n’avait que 12 ans, et elle admet avoir eu du mal à traverser des interviews et des apparitions publiques dans lesquelles elle était jugée « trop ​​bruyante ».

« Nous sommes des enfants, nous nous parlons », a réfléchi Brown. « J’ai juste été pénalisé pour avoir trop parlé, trop partagé et avoir été trop bruyant. »

Elle se souvient également avoir été accusée d’avoir « essayé de voler la vedette » à ses camarades et aux adultes, la traitant d' »idiot », de « stupide » et de « gosse ».

« C’est difficile d’entendre ça à 13 ans », dit-elle. « Vous vous dites : ‘Je ne veux plus jamais parler. Je ne veux pas être la personne bruyante.' »

« Dans les interviews, je ne pouvais m’empêcher de penser à tous les commentaires. Alors, je me souvenais juste de rester silencieux et de parler quand on me parlait, même si je mourais d’envie de participer. Je sentais juste que ce n’était pas mon tour. « .

L’expérience de Brown la rend protectrice envers les autres enfants acteurs, critiquant l’examen minutieux qu’elle et d’autres ont subi.

« Vous ne pouvez pas parler des enfants mineurs », a déclaré Brown. « Je veux dire, physiquement, notre cerveau n’a pas encore grandi. Pour diminuer et pratiquement retarder la croissance mentale d’une personne, déshabillez-la et dites-lui : ‘Hé, écoute, tu n’es pas si belle. Pourquoi portes-tu ça ? Comment oses-tu Tu penses que tu peux porter ça ? Comment oses-tu dire ça ?' »

La star d’Enola Holmes est sûre d’une chose : ses fiançailles avec Jake Bongiovi, le fils de Jon Bon Jovi.

« C’est comme si… je sais que je devrais faire ce film maintenant. Je sais que je devrais écrire ce livre maintenant. Je sais que je devrais le faire maintenant », a-t-elle déclaré à propos de sa confiance dans cette relation.

« Ce n’est pas parce que je ne peux pas le faire en 10 ans ; bien sûr, je peux le faire en 10 ans », a-t-elle poursuivi. « Mais pourquoi, quand je sais que ça va marcher maintenant ? Tout comme Florence sera là dans 10 ans. Vous pourrez voir mon film dans 10 ans à la télévision. Et je sais que Jake et moi irons bien. «

« C’est comme, pourquoi attendre ? Allons-y. »

Brown s’est également adressé à ceux qui critiquaient leur désir de se marier à un si jeune âge, soulignant que les deux parents se sont mariés très jeunes et sont restés ensemble.

« Nous avons été le modèle de relations merveilleuses et aimantes », a-t-elle déclaré. « Donc, c’est quelque chose pour lequel nous avions tous les deux une volonté mutuelle. »

Elle a ajouté: « Sa famille m’a si merveilleusement accepté et m’a embrassé, et c’est si agréable de trouver une deuxième famille là-dedans. »

Brown et Bongiovi ont rendu public leur relation en mars 2022 et ont annoncé leurs fiançailles via Instagram en avril.

La star de « Stranger Things » se sent soutenue par Bongiovi après avoir eu « peur d’être une femme forte dans une relation ».

« Quand j’ai rencontré Jake, j’ai senti que je pouvais parler fort. Il a accepté cela et l’a encouragé. Et je suis tombée amoureuse de moi-même en étant avec lui », a-t-elle déclaré.

Elle se souvient lui avoir demandé pourquoi il l’aimait, et il « a énuméré toutes ces choses que je détestais chez moi. Je lui ai dit : ‘Tu vois du bien dans ces choses ?’ Et il m’a dit : ‘Bien sûr que oui.' »

« Ce sont des choses que j’aime chez moi maintenant », a-t-elle poursuivi. « Il a joué un rôle très important dans ma volonté de m’aimer et de devenir une femme. C’était comme : ‘Wow, j’aime vraiment cette personne parce qu’il me permet de m’aimer.' »

Brown a admis qu’elle ne pensait pas planifier un mariage si jeune, mais elle savait que son « rêve était d’avoir un bébé ».

« Je voulais être la femme que ma mère est pour moi et je voulais être la femme que ma grand-mère était pour moi », a déclaré Brown. « Donc, cela n’a jamais été mon intention d’être une épouse. Mais après avoir rencontré Jake et vu: ‘Oh, je n’ai pas besoin d’être cette épouse stéréotypée pour lui. Il ne veut pas que je le sois non plus. Il veut que j’aille faire mon truc et que je vive ma vie, et il me tiendra la main pendant ce processus. Je me suis dit : ‘Oh, je veux ça.' »

Brown a un prochain film avec Chris Pratt, « The Electric State », et un premier roman, « Nineteen Steps ».