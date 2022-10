Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi visitent le plateau de tournage: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Millie Bobby Brown vivait clairement sa meilleure vie à Atlanta mercredi 5 octobre. Non seulement la jeune actrice tournait un nouveau film pour le célèbre Frères Russo réalisateurs avec pour co-star nul autre que Seinfeld alun Jason Alexandremais son beau mec Jake Bongiovi arrêté pour une visite! La Choses étranges star tournait une scène pour L’état électrique quand Jake s’est arrêté pour dire bonjour avec un adorable ami à quatre pattes pour le trajet.

Portant une veste en jean, une minijupe assortie et des leggings noirs, Millie avait l’air adorable alors qu’elle faisait du vélo pour l’une des scènes. Elle a complété le look avec un bonnet violet et une paire de bottes militaires. Pendant ce temps, Jake était cool et décontracté dans son tee-shirt et son pantalon cargo tout en menant son chiot en laisse.

Le couple est inséparable ces derniers temps. En août, ils se sont emballés sur le PDA lors d’une soirée de rendez-vous dans la Big Apple. Quelques semaines plus tôt, ils avaient déclenché des rumeurs de fiançailles après avoir été vue avec une bague en or à l’annulaire. En été, ils ont pris des vacances romantiques en Italie où ils ont profité d’un voyage relaxant en yacht. Et en février, ils se sont déguisés en Barbie et Ken pour le 18e anniversaire de Millie.

En juin, Millie et Jake ont apparemment confirmé leur relation en se tenant la main tout en admirant la Big Apple. Depuis lors, le couple aime publier des clichés l’un de l’autre sur leurs comptes de médias sociaux, bien qu’ils n’aient jamais officialisé publiquement leur romance. Jake a d’abord partagé un cliché de Millie avec la légende “BFF” en juin. En octobre, il a posté un selfie miroir du couple. Et pendant les vacances, le couple s’est blotti l’un contre l’autre devant un sapin de Noël sur l’un des clichés Instagram de Millie.

Millie était auparavant en couple avec un joueur de rugby, Joseph Robinson, qui s’est terminé en août 2020. Avant cela, elle est sortie Jacob Sartorius pendant sept mois en 2017 avant d’arrêter en octobre. Alors que Jake est généralement très privé, on sait peu de choses sur ses relations antérieures.