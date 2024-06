Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi sont mariés, partage Jon Bon Jovi

Jake Bongiovi et Millie Bobby Brown

Des félicitations sont de mise pour Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, qui se sont mariés, a annoncé Jon Bon Jovi.

Selon Personnesle jeune de 20 ans Choses étranges La star et le mannequin, 22 ans, se sont mariés lors d’une petite cérémonie le week-end dernier.

Lors d’un entretien sur la BBC Le seul spectacle Le 28 mai, on a demandé à Bon Jovi comment allaient les jeunes mariés, ce à quoi il a répondu : « Ils sont géniaux ».

« Ils sont absolument fantastiques », a-t-il poursuivi. «C’était un très petit mariage familial, et la mariée était magnifique, et Jake est aussi heureux que possible. Oui c’est vrai. »

Brown et Bongiovi n’ont pas encore confirmé ou commenté publiquement leurs noces.

Le couple a rendu public leur relation en 2021 lorsque Brown a posté une photo sur son Instagram partageant un baiser avec Bongiovi alors qu’elle chevauchait le London Eye. Ils ont ensuite fait plusieurs apparitions en couple sur le tapis rouge, notamment lors des premières de Enola Holmes 2 et Choses étranges saison quatre, et ont foulé ensemble le tapis des BAFTA Film Awards 2022.

En mai dernier, Brown et Bongiovi ont publié sur leurs réseaux sociaux respectifs annonçant apparemment qu’ils étaient fiancés.

« Je t’aime depuis trois étés maintenant, chérie, je les veux tous », Brown a écrit en légende d’une photo en noir et blanc les montrant tous les deux sur la plage, avec elle portant une bague en diamant à son doigt gauche. Bongiovi a également partagé une photo similaire avec la légende « Pour toujours ».

Après les fiançailles, Brown avait dit Vêtements pour femmes au quotidien (WWD) qu’elle trouvait le processus de planification du mariage « tellement amusant » et que cela marquait une « période passionnante » dans sa vie. Elle a également réitéré qu’elle souhaitait garder les détails intimes du mariage privés : « Je pense probablement tirer les rideaux, simplement parce qu’il n’y a qu’un nombre limité de moments dans la vie qu’on n’obtient qu’une seule fois. Et avoir les opinions et les yeux de tout le monde sur cela ne me semble tout simplement pas naturel. Je pense donc qu’il est important de garder ces choses – ces petits moments précieux de la vie – vraiment près de votre poitrine.

Cependant, Brown a partagé l’histoire drôle mais stressante de la proposition de Bongiovi. Lors d’une apparition sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, elle a rappelé comment il avait proposé sous l’eau. « Il m’a mis la bague à la main, et alors que je vais lui montrer, la bague tombe de mon doigt, s’effondre si vite », a noté l’actrice. « Jake s’est jeté dans l’eau, si profondément. Le plongeur m’a dit : « Vous ne pouvez pas faire ça. Vos oreilles – littéralement, votre cerveau va exploser.

Matthew Modine, qui joue le Dr Martin Brenner et « Papa » d’Eleven dans Choses étranges, avait récemment révélé à Accéder à Hollywood qu’il serait celui qui célébrerait les noces de sa co-star.

« J’ai une de ces licences pour marier les gens, et Millie a pensé que ce serait génial, puis Jake a dit que ce serait une excellente idée, alors j’ai écrit les vœux de mariage, et ils ont adoré ce que j’ai écrit pour qu’ils se donnent la main. et devenir mari et femme », a-t-il expliqué.

Dans une interview avec Andy Cohen dans l’émission SiriusXM de Cohen, Radio AndyBon Jovi a demandé s’il craignait que son enfant soit trop jeune pour le mariage.

« Je ne sais pas si l’âge compte si vous trouvez le bon partenaire et que vous grandissez ensemble », a-t-il déclaré. « Mon conseil est vraiment que grandir ensemble est sage. » Il a ajouté : « Je pense que tous mes enfants ont trouvé les personnes avec qui ils pensent pouvoir grandir ensemble, et nous les aimons tous. »

Quant à savoir si Bon Jovi a vu Brown dans Choses étranges, il a dit « bien sûr » qu’il l’a fait. « Millie est merveilleuse », a-t-il déclaré. «Toute sa famille est formidable. Jake est très, très heureux.