Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi sont mariés, déclare Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi a confirmé que son fils, Jake, a épousé l’actrice britannique Millie Bobby Brun lors d’une cérémonie intime.

Bon Jovi a été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles le couple s’était marié lors d’une apparition à l’émission de la BBC. « Le seul spectacle » mardi.

« Ils sont géniaux », a déclaré Bon Jovi lorsqu’on lui a demandé comment allait l’heureux couple.

« Ils sont absolument fantastiques. C’était un très petit mariage familial, et la mariée était magnifique, et Jake est aussi heureux que possible. Et oui, c’est vrai », a-t-il déclaré, confirmant les informations faisant état du mariage.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Jake Bongiovi (à gauche), Millie Bobby Brown (centre-gauche), Dorothea Hurley (centre-droit) et Jon Bon Jovi (à droite) en mars.

Le couple a partagé pour la première fois la nouvelle de leurs fiançailles en avril 2023, et Brown, 20 ans, a raconté comment Bongiovi, 22 ans, a proposé lors d’une apparition dans « The Tonight Show » avec Jimmy Fallon en mars.

« En gros, Jake et moi avons créé des liens grâce à la plongée. Nous adorons plonger, nous avons passé nos permis de conduire ensemble », a déclaré la star de « Stranger Things », avant d’expliquer que sa demande en mariage s’est déroulée sous l’eau.

« Il me donne comme une coquille et j’aime bien, je la retourne et c’est une bague », a-t-elle déclaré. « Et j’aime bien, je l’ai regardé et il était comme », a déclaré Brown, imitant Bongiovi parlant sous l’eau.

« Alors j’étais comme d’accord », a déclaré Brown en faisant le geste d’accord. « Et je pense que c’était décevant, mais nous avons paniqué. »

« Quoi qu’il en soit, il m’a mis la bague à la main et alors que je vais lui montrer, la bague tombe de mon doigt, s’effondre si vite, c’était comme un film cinématographique », a déclaré Brown.

Bongiovi a réussi une plongée profonde pour récupérer la bague.

« Jake s’est jeté si profondément, comme si le plongeur disait : ‘Tu ne peux pas faire ça, comme tes oreilles… littéralement ton cerveau va exploser.' »

« Cela reflète qui il est et j’ai l’impression que nous allons toujours nous soutenir mutuellement et si quelqu’un lâche le ballon, nous l’avons », a déclaré Brown.

Et le couple a le soutien de Bon Jovi malgré son mariage à un âge si tendre.

« Je ne sais pas si l’âge compte », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur « Andy Cohen en direct de SiriusXM en mai 2023.

« Vous savez, si vous trouvez le bon partenaire et que vous grandissez ensemble, je pense que ce serait vraiment mon conseil, grandir ensemble est sage », a-t-il déclaré.

« Grandir ensemble et je pense que tous mes enfants ont trouvé les personnes avec qui ils pensent pouvoir grandir ensemble et nous les aimons tous. »