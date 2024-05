Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi se sont mariés

Photo : Dimitrios Kambouris/Getty Images pour Glamour

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi sont mariés ! En apparaissant sur la BBC Le seul spectacle Mardi, le nouveau beau-père de Brown, Jon Bon Jovi, a déclaré que son fils et le Choses étranges L’actrice s’est récemment mariée lors d’une célébration intime.

« Ils sont géniaux, ils sont absolument fantastiques », a déclaré Bon Jovi. « C’était un très petit mariage familial, et la mariée était magnifique, et Jake est aussi heureux que possible », a-t-il déclaré, confirmant rumeurs que le couple s’était marié. Même si Brown, 20 ans, et Bongiovi, 22 ans, n’ont rien dit à propos du mariage, ils ont été aperçus lundi en train de se promener dans les Hamptons avec leurs alliances, par Personnes.

Jon Bon Jovi confirme que Jake et Millie se sont mariés ! Bravo! Jon Bon Jovi aujourd’hui au One Show ! 28 mai 2024 Crédit vidéo : BBC#BonJovi #JonBonJovi pic.twitter.com/C1mQS9HCYt –Jerry Braden (@Jerrybraden92) 28 mai 2024

Le couple a déclenché des rumeurs de fréquentation dans le été 2021 après la publication de Bongiovi un selfie d’eux ensemble dans une voiture avec la légende « bff postant une photo de Bongiovi l’embrassant lors d’un tour sur le London Eye ». Ils ont révélé leurs fiançailles au printemps dernier, Brown sous-titré une photo d’eux en train de s’embrasser avec les paroles de Taylor Swift : « Je t’aime depuis trois étés maintenant, chérie, je les veux tous », de la chanson « Lover ». Elle plus tard dit Jimmy Fallon que Bongiovi a proposé sous l’eau alors qu’ils étaient en voyage de plongée.

Demandé par WWD à propos de la planification du mariage, Brown a déclaré qu’elle gardait les choses privées parce que « il n’y a qu’un nombre limité de moments dans la vie qu’on n’obtient qu’une seule fois ». Elle a ajouté : « Je pense qu’il est important de garder ces choses, ces petits moments précieux de la vie, très près de votre poitrine. » Félicitations aux jeunes mariés pour leur mariage et pour avoir réussi à organiser un mariage secret de célébrités.

