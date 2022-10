Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi se font des câlins à ‘Enola Holmes 2’: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Inséparable? Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi a foulé le tapis rouge de New York pour son film Netflix très attendu Enola Holmes 2, juste un jour après que Jake a été vu en train de regarder ses scènes de film sur le plateau ! Lors de l’événement du jeudi 27 octobre, les Choses étranges icône stupéfaite dans un chignon blond haut et une longue robe dos nu rose avec des détails floraux noirs. Millie, 18 ans, portait une palette de maquillage discrète et des boucles d’oreilles et des bagues étincelantes, soulignant sa beauté naturelle, et a terminé le look magnifique avec des sandales à plateforme blanches. Jake, 20 ans, était juste à ses côtés dans un élégant costume noir monochrome avec des chaussures assorties.

Le couple, qui est officiel depuis plus d’un an maintenant, avait l’air à l’aise et heureux alors qu’il se blottissait sur le tapis rouge pour poser pour les photographes. Leur apparition officielle survient juste après que Jake a été adorablement photographié en train de soutenir sa célèbre petite amie sur le tournage de son dernier film, État électrique le mercredi 26 octobre. Le fils du rockeur Jon Bon Jovi allongé sur une chaise sur la plage d’Atlanta, en Géorgie, pour regarder le Godzilla contre Kong film de beauté ses scènes. Et ce n’était pas non plus la première fois qu’il travaillait avec Millie – il a de nouveau été photographié sur le plateau avec elle début octobre.

L’adorable couple se fréquente depuis juin 2021, et ils n’ont pas hésité à montrer leur PDA. Millie se rend fréquemment sur Instagram pour partager des photos ensemble. “Baiser sur la joue pour vous”, Millie a légendé un adorable clip du duo lors d’une soirée de rendez-vous, alors qu’elle l’attirait pour un doux baiser sur la joue. Dans un autre post partagé le 10 août avec ses 58,8 millions de followers, Millie et Jake ont partagé un sundae de crème glacée tout en se souriant gentiment.

L’un de ses souvenirs les plus poignants avec Jake est venu sous la forme d’une “aventure” qu’elle a partagée en juillet. “J’adore les aventures avec vous », a légendé Millie d’une photo du couple travaillant avec des abeilles en tenue de protection complète. “Quelle belle expérience, comprendre l’importance des abeilles !”

Le film de Millie, Enola Holmes 2sera disponible en streaming via Netflix le vendredi 4 novembre.