Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi préparent leur deuxième cérémonie de mariage

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi sont désormais de jeunes mariés puisqu’ils se sont secrètement mariés lors d’une cérémonie intime le week-end dernier.

Cependant, ils n’en ont peut-être pas encore fini avec les célébrations car ils prévoient d’organiser une autre cérémonie bientôt, selon un initié cité par Le Soleil États-Unis.

« Millie et Jake ont prononcé tranquillement leurs vœux en Amérique le week-end dernier, a déclaré la source au média. « Ils prévoient une cérémonie plus importante aux États-Unis plus tard cette année, mais maintenant ils se sont mariés légalement et ont rempli toutes les formalités administratives. »

L’initié a poursuivi: « C’était une liaison très discrète et romantique avec leur famille la plus proche avec eux alors qu’ils prononçaient leurs vœux. »

Après leurs noces intimes, Brown, 20 ans, et Bongiovi, 22 ans, ont été aperçus en train de se détendre dans les Hamptons vendredi, sur des photos obtenues par Page six.

Le couple a été vu portant des alliances en argent assorties sur la main gauche alors qu’ils parcouraient la région de New York au bord de l’océan dans une décapotable bleue.

Le Demoiselle l’étoile et le Le fond L’acteur sortait ensemble près de deux ans avant que Bongiovi, qui est l’un des fils de Jon Bon Jovi et de sa femme Dorothea Hurley, ne pose la question en avril 2023.