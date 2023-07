Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi au concert de la tournée Eras de Taylor Swift – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Millie Bobby Brown19 ans, et son fiancé Jake Bongiovi21 ans, ont été repérés à Taylor Swift‘s Eras Tour Show! Le couple a pu être vu souriant dans le public avant le concert de Cincinnati, Ohio, le vendredi 30 juin au stade Paycor. Jake et Millie semblaient traîner dans une zone VIP délimitée avec des chaises de pique-nique pliantes avant le spectacle de trois heures et demie.

Comme beaucoup de Swifties, Millie a également choisi de canaliser l’une des nombreuses « époques » de Taylor avec sa tenue – avec un ensemble entièrement rose pour refléter apparemment 2019. Amoureux. L’actrice brune a même copié le cœur scintillant sur son œil, tout comme la chanteuse de « Cruel Summer » l’a fait pour la couverture de son septième projet complet. Le Choses étranges star a conservé le thème avec un ensemble de boucles d’oreilles en forme de cœur, ainsi que ce qui semblait être une chemise en jean rose rentrée dans un jean assorti. Jake ne semblait pas être dans le thème avec son t-shirt de couleur sombre, à moins qu’il ne pense réputation vibrations.

Millie a clairement indiqué qu’elle était une Swiftie ces derniers mois, y compris lors de l’annonce de ses fiançailles en avril. Sur la photo, Jake étreint sa future femme par derrière alors qu’elle montrait sa magnifique bague en diamant, en écrivant : « Je t’aime depuis trois étés maintenant, chérie, je les veux tous » dans la légende. Le lyrique est, bien sûr, l’une des lignes les plus connues de Amoureux‘s single titre – inspiré par la relation de longue date de Taylor avec son ex-petit ami Joe Alwyn.

Millie et Jake ont également célébré le Taylor’s viral de 10 minutes Rouge (version de Taylor) chanson « All Too Well » en novembre dernier. Alors qu’il était assis dans une voiture, le duo a chanté sa propre version de la piste de rupture emblématique (et longue), censée concerner l’ex-petit ami de Taylor. Jake Gyllenhaalavec qui elle est sortie quand elle avait 20 ans et il en avait 29. « Et je peux l’imaginer, Et je sais que c’est parti depuis longtemps et / Cette magie n’est plus là / Et je vais peut-être bien, mais je ne vais pas bien du tout, » Les deux ont chanté via Instagram, avant de plonger dans le refrain accrocheur.

