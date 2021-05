Millie Bobby Brown et Henry Cavill se réunissent pour la suite de Netflix «  Enola Holmes  »

Les acteurs Millie Bobby Brown et Henry Cavill se sont réunis pour une suite à « Enola Holmes », le hit de Sherlock Holmes centré sur les femmes de Legendary Entertainment et Netflix.

Selon Variety, Brown et Cavill reprendront leurs rôles d’Enola et Sherlock, respectivement, pour la suite à venir. Cavill reviendra en tant que grand frère d’Enola, Sherlock Holmes, dans la nouvelle aventure, qui donne une touche féminine dynamique au plus grand détective du monde et à sa brillante famille.

Le réalisateur Harry Bradbeer et l’écrivain Jack Thorne reviennent également pour la suite du film à succès de 2020.

Parlant du prochain épisode, Brown a déclaré: « J’ai hâte de collaborer à nouveau avec ma famille ‘Enola Holmes’. Enola occupe une place spéciale dans mon cœur – elle est forte, intrépide, intelligente et courageuse. J’ai hâte de voir les fans. voir comment son voyage se poursuit.

Basé sur la série de livres bien-aimée « Enola Holmes Mysteries », les films racontent l’histoire de la sœur adolescente rebelle de Sherlock Holmes, qui est une super détective douée à part entière et surpasse souvent ses célèbres frères et sœurs.

Écrit par Nancy Springer, la série de six livres a été nominée pour plusieurs Edgar Awards. La suite est développée et produite par Legendary en partenariat avec Netflix après que le streamer a acquis les droits mondiaux (à l’exclusion de la Chine) sur le premier film de Legendary l’année dernière.

Millie Bobby Brown a produit le premier film «Enola Holmes» et s’apprête à financer la suite avec sa sœur Paige Brown sous leur bannière PCMA Productions. Mary Parent, Alex Garcia et Ali Mendes des légendaires seront les producteurs du nouveau projet, avec Bradbeer, Thorne, Michael Dreyer et Joshua Grode de Legendary comme producteurs exécutifs.

Brown a été vu pour la dernière fois dans le hit monstre « Godzilla vs Kong », réalisé par Legendary, et a la quatrième saison de « Stranger Things » de Netflix en préparation. Cavill est la star de la série fantastique de Netflix « The Witcher », dont la deuxième saison devrait sortir plus tard cette année. Les fabricants n’ont pas encore annoncé la date de sortie de la suite de «Enola Holmes».