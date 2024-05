Millie Bobby Brown épouse le fils de Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi

Photo : NDZ/Star Max/GC Images

Il s’agit du mariage du prince Harry et de Meghan Markle pour les personnes dont la famille royale est la Maison Bon Jovi. Par til nous Soleil, Millie Bobby Brown, 20 ans, a épousé le fils de Jon Bon Jovi, le mannequin Jake Bongiovi, 22 ans, lors d’une cérémonie secrète la semaine dernière. Eh bien, ce n’était qu’un secret pour nous, les gens ordinaires ; les parents du couple auraient été présents. Le Soleil a décrit l’événement comme « une affaire romantique très discrète avec leur famille la plus proche avec eux alors qu’ils prononçaient leurs vœux ». Cela a eu lieu aux États-Unis, alors peut-être que Brown a adopté son accent américain lorsqu’elle a dit « oui » ? Les jeunes mariés planifieraient également une autre cérémonie plus grande plus tard cette année. Matthew Modine a déclaré qu’il avait écrit ses vœux et qu’il présiderait cette union, même s’il n’est pas clair s’il était réservé pour l’un ou les deux mariages.

Brown et Bongiovi avaient précédemment annoncé leurs fiançailles en avril 2023, environ un an et demi après avoir officialisé leur relation le Instagram (lequel est où ils se sont rencontrés). Leur engagement a été quelque peu surpris en ligne, compte tenu de leur âge relativement jeune. Ce mariage peut-il vraiment durer jusqu’à ce que la mort les sépare ? Hé, Choses étranges arrivé.