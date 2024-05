Millie Bobby Brown épouse Jake Bongiovi, raconte Jon Bon Jovi à la BBC

La légende du rock Jon Bon Jovi a confirmé à la BBC que son fils Jake Bongiovi a épousé la star de Stranger Things Millie Bobby Brown.

« Ils sont géniaux, ils sont absolument fantastiques », a déclaré Bon Jovi mardi à l’émission The One Show de la BBC, à la suite de rumeurs selon lesquelles le couple s’était marié.

« C’était un très petit mariage familial et la mariée était magnifique et Jake est aussi heureux que possible. C’est vrai. »

L’actrice britannique Brown, 20 ans, est devenue célèbre dans le rôle d’Eleven dans la série de science-fiction Netflix et est apparue dans deux films Godzilla.