Millie Bobby Brown épouse Jake Bongiovi lors d’une cérémonie secrète

Millie Bobby Brun s’est officiellement marié avec Jake Bongiovi.

Selon le Soleil américain le jeune de 20 ans Choses étranges La star et le fils de la rockstar Jon Bon Jovi, âgé de 22 ans, ont secrètement organisé une cérémonie de mariage le week-end dernier. Le média a décrit l’événement intime, organisé aux États-Unis, comme une « affaire romantique très discrète avec leur famille la plus proche avec eux alors qu’ils prononçaient leurs vœux ». Les parents de Bongiovi, Jon Bon Jovi et Dorothea Bongiovi, étaient présents aux côtés des parents de Brown.

Taylor Hill

Les jeunes mariés planifieraient également une autre cérémonie plus grande plus tard cette année. Compagnon Choses étranges l’acteur Matthew Modine a déjà déclaré Accès quotidien il avait écrit ses vœux et présiderait l’union du couple, même s’il n’est pas clair s’il était réservé pour l’un ou les deux mariages.

Brown et Bongiovi auparavant ont annoncé leurs fiançailles en avril 2023, environ deux ans après ont officialisé leur relation sur Instagram (où ils se sont rencontrés). Le couple a déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en juin 2021 lorsque Bongiovi a partagé un selfie avec l’acteur, puis à nouveau lorsqu’ils sont sortis à New York plus tard ce mois-là en se tenant la main.

Bien qu’ils aient gardé leur relation relativement discrète, ils ont régulièrement partagé des aperçus de leur histoire d’amour au fil des ans, à la fois sur les réseaux sociaux, via des publications remplies de PDA et des hommages romantiques, et dans la vraie vie, lors de sorties en concert et en rouge. événements de tapis. Le couple a fait une apparition sur le tapis rouge lors des BAFTA Film Awards 2022, ainsi que lors des premières des projets de Brown, notamment Choses étranges saison 4 et celle de Netflix Enola Holmes 2.

Lors d’une apparition sur le Spectacle de ce soirBrown a expliqué à l’animateur Jimmy Fallon comment Bongiovi lui a proposé sous l’eau , car le couple s’est initialement lié par leur amour de la plongée. Même si Brown ne pouvait pas parler sous l’eau, elle a réagi avec une expression faciale enthousiaste, laissant tomber accidentellement l’anneau. Mais heureusement, Bongiovi a pu l’attraper. Brown a conclu : « C’est le reflet de qui il est et j’ai l’impression que nous allons toujours nous soutenir mutuellement et si quelqu’un lâche le ballon, nous l’avons. »