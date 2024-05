Millie Bobby Brown épouse Jake Bongiovi, le fils de Jon Bon Jovi, lors d’un « petit mariage familial »

C’est officiel : la star de « Stranger Things » Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi se sont mariés. Le père de Bongiovi, le rockeur Jon Bon Jovi, a confirmé que les deux hommes se seraient mariés le week-end dernier dans une interview avec la BBC, partenaire de CBS News.

Des rumeurs ont circulé ces derniers jours selon lesquelles Brown et Bongiovi s’étaient officiellement mariés, et lorsque Bon Jovi est allé à l’émission The One Show de la BBC mardi, il a fait la lumière sur la situation.

« Ils sont géniaux, ils sont absolument fantastiques », a déclaré l’interprète de « Livin’ On a Prayer ». « C’était un très petit mariage familial et la mariée était magnifique et Jake est aussi heureux que possible. Et oui, c’est vrai. »

L’amour est dans l’air! 💍👀 Icône de roche @jonbonjovi revient sur son fils Jake qui s’est marié avec l’actrice anglaise Millie Bobby Brown 🫶 #TheOneShow 👉 https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX – BBC The One Show (@BBCTheOneShow) 28 mai 2024

Brown, 20 ans, et Bongiovi, 22 ans, étaient fiancé l’année dernière et sont ensemble depuis 2021. Le couple n’a pas encore confirmé lui-même le mariage.

Une source a déclaré au tabloïd Le soleil que les parents des deux jeunes mariés étaient présents et qu’ils prévoient d’organiser une cérémonie plus importante plus tard dans l’année. Photos obtenues par People Magazine montrez au couple faire du shopping dans les Hamptons le 24 mai, apparemment avec des alliances. Brown avait déjà déclaré qu’elle ne voudrait pas d’une cérémonie très médiatisée.

« Il n’y a qu’un nombre limité de moments dans la vie qu’on n’obtient qu’une seule fois », a-t-elle déclaré WWD août dernier. « Et avoir les opinions et les yeux de tout le monde sur cela ne me semble tout simplement pas naturel. »

