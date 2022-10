Millie Bobby Brown dissimule pendant le tournage sur la plage: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Millie Bobby Brown ne ralentit pas de sitôt ! La “it” girl, 18 ans, a été aperçue sur le tournage de son nouveau film L’état électrique le lundi 24 octobre, l’air tout sauf ennuyé. Les photographes ont capté Godzilla contre Kong actrice portant un simple t-shirt sur la plage pendant qu’elle travaillait. Millie portait ses longues mèches brunes et ondulées, et elle portait un cône torsadé au chocolat. L’emblématique Choses étranges La beauté portait du vernis à ongles de couleur corail et a terminé l’ensemble décontracté avec une paire de tongs roses.

Plus à propos Millie Bobby Brown

Millie est très occupée ces jours-ci. En plus de sa suite au film Netflix très populaire Enola Holmesdont la sortie est prévue pour le 4 novembre, elle tient beaucoup compagnie à son petit ami depuis un an, Jake Bongiovi20. Jake est même connu pour rendre visite à sa célèbre petite amie sur le plateau, car il a été vu en train de discuter avec elle à Atlanta plus tôt en octobre.

Son avenir s’annonce radieux. Une source nous a dit que le père rockeur de Jake Jon Bon Jovi et la famille approuvent Millie – surtout après qu’elle se soit inscrite à des cours à Purdue. “Jake va à l’université de Syracuse et accorde une grande valeur à l’enseignement supérieur, alors il encourage absolument Millie dans ce domaine”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT de retour en août. “Toute sa famille n’est pas passionnée par le jeu de la renommée, ils encouragent vraiment leurs enfants à rester ancrés et c’est l’une des choses qu’ils aiment tant chez Millie, elle est totalement terre-à-terre et n’a laissé aucun des trucs d’Hollywood aller à sa tête. Ils sont très fiers d’elle pour être entrée à Purdue, c’est une grande réussite.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Millie et Jake ont déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois en juin 2021, lorsqu’ils ont été vus se tenant affectueusement la main à New York. Depuis, ils ont été vus chauffer les choses partout à New York et à Los Angeles dans d’adorables photos PDA.