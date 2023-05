Millie Bobby Brown continue sa sortie avec Jake Bongiovi et ses parents – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Millie Bobby Brown19, et Jake Bongiovi21 ans, semblait être en sortie en famille ce week-end, lorsqu’ils ont été aperçus avec les parents de ce dernier, Jon Bon Jovi61, et Dorothée Hurley, 60. Les tourtereaux fiancés ont été photographiés debout à l’extérieur d’un véhicule noir alors qu’ils conversaient avec le chanteur et son épouse ainsi qu’avec d’autres. À un moment donné, Millie a également affiché un grand sourire, semblant plus heureuse que jamais de passer du temps avec sa future belle-famille.

Le Choses étranges La star portait un t-shirt blanc et un short en jean noir lors de la sortie. Elle s’est également fait tirer les cheveux en arrière et a ajouté des lunettes de soleil à son look. Jake portait un haut noir à manches longues avec un pantalon bleu foncé. Il portait également une casquette de baseball bleue à l’envers avec des lunettes de soleil dessus. Jon et Dorothea portaient leurs propres tenues décontractées, y compris un t-shirt noir, un jean et une casquette de baseball blanche pour lui, et un haut bleu, un pantalon blanc et un chapeau de soleil pour elle, alors qu’ils se mêlaient au jeune couple.

La dernière observation de la famille de Millie et Jake survient trois semaines après qu’ils ont été aperçus si amoureux alors qu’ils se promenaient dans un aéroport de Milan, en Italie. La beauté aux cheveux bruns regarda avec adoration son futur mari alors qu’ils restaient proches tout le temps. Sa magnifique bague de fiançailles était également visible sur son annulaire de la main gauche.

Millie et Jake ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram en avril. Elle a partagé une photo en noir et blanc d’eux deux s’enlaçant alors qu’elle montrait sa bague. Elle a sous-titré le message spécial avec les paroles de la chanson « Lover » de Taylor Swift. « Je t’aime depuis trois étés maintenant, chérie, je les veux tous », a-t-elle écrit avec un emoji au cœur blanc.

Millie et Jake ont commencé à se fréquenter en juin 2021 et ont été assez ouverts pour partager des moments mémorables de leur romance sur les réseaux sociaux. Ils ont également assisté à des événements spéciaux ensemble et ont même posé sur le tapis de la première de la quatrième saison de Choses étranges. Avant leurs fiançailles, une source a déclaré HollywoodLa Vie que Millie avait déjà rencontré les parents de Jake et qu’ils étaient ravis d’elle.

« Millie a rencontré toute la famille de Jake et ils l’adorent tous. Ils ne pourraient pas être plus heureux qu’il soit avec une femme aussi belle, attentionnée et aimante », a déclaré la source.

