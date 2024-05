Millie Bobby Brown arbore une manucure très nuptiale après avoir épousé secrètement Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown est une femme mariée ! Plusieurs points de vente ont récemment signalé que le jeune de 20 ans Choses étranges La star a épousé en secret Jake Bongiovi, le fils de 22 ans de la rockstar Jon Bon Jovi, plus tôt ce mois-ci. Une source a déclaré Le soleil que les jeunes mariés prévoient une « cérémonie plus grande » plus tard dans l’année, mais ont rempli leurs documents et légalisé les choses. « C’était une liaison très discrète et romantique avec leur famille la plus proche alors qu’ils prononçaient leurs vœux », a déclaré la source au tabloïd.

Le 24 mai, une semaine après leurs noces, les deux hommes ont été aperçus en train de faire du shopping dans les Hamptons. Sur les photos partagées par Personnes, Brown et Bongiovi pouvaient tous deux être vus portant leurs alliances lors de leur sortie. Pour sa part, Brown était vêtue de façon décontractée d’un jean blanc et d’un t-shirt graphique, qu’elle a complété par une manucure blanche assortie et une boucle d’oreille en perles audacieuse. Vous pouvez voir les photos ici.

Brown a largement adopté une palette de couleurs nuptiale depuis l’annonce de ses fiançailles en avril 2023, optant souvent pour une ensemble tout blanc et, plus probablement qu’improbable, une certaine forme de manucure française.

Cependant, même si elle était clairement enthousiaste à l’idée de devenir « Mme. Bongiovi », les préparatifs de son mariage « discret » ont été relativement discrets. Par exemple, Brown a abandonné une soirée entre célibataires traditionnelle au profit d’une fête d’anniversaire « sur le thème du mariage » en février.

« C’était comme une combinaison parce que je me disais : ‘Je ne vais pas organiser d’enterrement de vie de jeune fille' », Brown dit lors d’une apparition sur Le spectacle Drew Barrymore. « Je ne fais pas la fête, juste en général. »

Même si elle s’est mariée à 20 ans, Millie Bobby Brown n’a pas grandi avec de grands projets de mariage. « Ce n’était pas mon rêve », a-t-elle dit Charme pour son interview de Femme de l’année en octobre 2023. « Mon rêve était d’avoir un bébé. »