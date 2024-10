Millie Bobby Brown affiche deux bagues lors de sa première observation depuis son mariage italien avec Jake Bongiovi

Les diamants sont les meilleurs amis des filles.

Millie Bobby Brown a montré deux bagues massives et un groupe lors de sa première apparition publique depuis son mariage avec son mari, Jake Bongiovi, en Italie au début du mois.

Les diamants de la star de « Stranger Things » étaient pleinement exposés lors d’un panel au New York Comic Con alors qu’elle discutait de son prochain film Netflix, « The Electric State », jeudi.

Millie Bobby Brown a montré ses alliances et ses bagues de fiançailles alors qu’elle assistait au New York Comic Con jeudi. Getty Images pour ReedPop

La star de « Stranger Things » a rejoint un panel pour discuter de son prochain film Netflix, « The Electric State ». Getty Images pour ReedPop

Brown portait son alliance taille émeraude et son anneau scintillant à son annulaire et sa bague de fiançailles, qu’elle avait reçue de Bongiovi l’année dernière, de l’autre côté.

L’actrice de 20 ans était éblouissante dans une mini barboteuse argentée à manches longues associée à des collants noirs, des talons noirs et des boucles d’oreilles argentées.

La star d’Enola Holmes et Bongiovi, 22 ans, se sont mariés pour la deuxième fois lors de l’historique Villa Cetinaleen Toscane le 2 octobre.

Elle portait une barboteuse à manches longues pour l’événement. Getty Images pour ReedPop

Brown et Jake Bongiovi, vus ici en juin 2023, se sont mariés en Toscane, en Italie, le 2 octobre. peteburkill/Instagram

Brown a partagé des photos à couper le souffle de la grande fête via Instagram, en écrivant : « Pour toujours et toujours, ta femme. »

La mariée portait une robe de style corset et un voile de dentelle, tandis que le marié portait une veste de costume blanche et un pantalon noir de Tom Ford.

Le père de Bongiovi, Jon Bon Jovi, était également assorti à sa tenue.

Le couple, photographié ci-dessus en avril 2023, s’est marié lors d’une cérémonie privée plus tôt cette année. jakebongiovi/Instagram

Les noces privées n’ont réuni que la famille du duo. milliebobbybrown/Instagram

Matthew Modine, co-star de « Stranger Things » de Brown, a célébré le mariage et les tourtereaux se sont dit « oui » sous une arcade fleurie.

Les jeunes mariés, qui se sont fiancés en avril 2023, se sont mariés tranquillement lors d’une cérémonie privée en mai.

À l’époque, Jon Bon Jovi s’était réjoui du grand jour de son fils dans l’émission « The One Show » de la BBC, en disant : « C’était un très petit mariage familial et la mariée était magnifique et Jake est aussi heureux que possible. »

Brown et Bongiovi, vus ici en mai, se sont fiancés en avril 2023. jakebongiovi/Instagram

Ils se fréquentent depuis 2021. jakebonbiovi/Instagram

« C’était une liaison très discrète et romantique avec leur famille la plus proche alors qu’ils prononçaient leurs vœux », a poursuivi le rockeur de 62 ans.

Brown et Bongiovi ont eu une première relation amoureuse en juin 2021 lorsque ce dernier a partagé une photo de sa petite amie d’alors via Instagram.

Ils ont officialisé leur romance avec un cliché rempli de PDA en novembre de la même année.