Millie Bobby Brown a de nouveau sexualisé avec les commentaires obscènes de Hunter Echo

Millie Bobby Brown, 17 ans, est une actrice nominée aux Emmy Awards, saluée pour ses performances au cinéma et à la télévision. La star de « Stranger Things » est devenue célèbre à seulement 12 ans et a passé la plus grande partie de son adolescence aux yeux du public. Mais si son enfance a été pleine d’éloges, elle a également été marquée par l’examen minutieux des médias, l’intimidation en ligne et la sexualisation répétée.

Le dernier affront concerne la star de TikTok, Hunter Ecimovic, 21 ans, qui a affirmé lors d’une diffusion en direct cette semaine qu’il avait sexuellement « soigné » Brown, faisant une série de commentaires obscènes sur la jeune actrice et employant un terme qui, selon les experts en violence sexuelle, décrit les comportements des auteurs. utiliser pour jeter les bases des abus.

USA TODAY n’a pas été en mesure d’identifier un représentant d’Ecimovic, dont les comptes Instagram et Twitter ont été désactivés. TikTok n’autorise que la messagerie directe entre amis.

Il s’agissait d’une violation flagrante et, compte tenu de la différence d’âge, a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux pour défendre Brown, qui s’est déjà exprimé sur le bilan de l’hypersexualisation et de la haine en ligne qui ont pris sa vie.

On ne sait pas si Brown et Ecimovic (qui s’appelle Hunter Echo sur TikTok et compte 1,6 million d’adeptes) ont déjà été en couple, bien que les représentants de l’actrice aient qualifié les propos d’Ecimovic de « malhonnêtes », « offensants » et « haineux » et ont déclaré qu’ils déménageraient prendre des mesures contre lui plutôt que de s’engager sur les réseaux sociaux.

Qu’il y ait du vrai dans les affirmations d’Ecimovic, son livestream poursuit la tendance à sexualiser une fille qui, jusqu’à récemment, était considérée comme n’ayant pas l’âge du consentement dans la plupart des États. À 13 ans, Brown a été inscrite sur la liste du magazine W des « Pourquoi la télévision est plus sexy que jamais » et les hommes adultes en ligne ont fréquemment commenté son apparence. Un profil GQ de 2016 l’a qualifiée d' »enfant très adulte » et a remarqué l’apparence de ses jambes.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont fustigé Ecimovic pour avoir sexualisé une mineure et condamné le public pour sa complicité dans la normalisation d’une culture qui imprègne les jeunes filles de la sexualité adulte tout en les punissant pour cela.

« C’est d’autant plus troublant qu’elle est si jeune et a été sexualisée dès son plus jeune âge », a déclaré Laura Palumbo, directrice de la communication au National Sexual Violence Resource Center. « Quand quelqu’un fait l’expérience de ce genre de sexualisation de grande envergure – par la société, par les médias – cela lui enlève une partie de son pouvoir et de son agence dans les relations sexuelles. Ils ne peuvent pas contrôler la façon dont ils ont été sexualisés et cela peut avoir un impact sur le façon dont les autres les traitent. »

Lorsque Brown a eu 16 ans l’année dernière, elle a posté un message sur Instagram réprimandant les médias et le public pour des années de mauvais traitements.

« Les dernières années n’ont pas été faciles, je l’admets », a écrit Brown. « Il y a des moments où je suis frustré par l’inexactitude, les commentaires inappropriés, la sexualisation et les insultes inutiles qui ont finalement entraîné de la douleur et de l’insécurité pour moi. »

Un rapport de l’American Psychological Association a révélé que la sexualisation des filles peut contribuer à « l’insatisfaction corporelle, des troubles de l’alimentation, une faible estime de soi, des effets dépressifs et même des problèmes de santé physique chez les filles d’âge scolaire et les jeunes femmes », ainsi que « une tolérance sociétale de la violence sexuelle. »

« L’hypersexualisation est considérée comme le prix que les filles et les femmes doivent payer pour être visibles », a déclaré Juliet Williams, professeure d’études de genre à l’UCLA. « Cela renforce leur positionnement en tant qu’objets sexuels et rend leur objectivation naturelle et légitime. Si vous avez besoin de preuves de ce qui ne va pas avec l’hypersexualisation, il suffit de regarder le commentaire honteux et irrespectueux fait à (Brown). »

La sexualisation des filles est incontournable

La sexualisation des filles et des jeunes femmes est omniprésente, en particulier pour celles qui sont sous les projecteurs. En 2004, avant que Mary-Kate et Ashley Olsen ne soient sur le point d’avoir 18 ans, les sites Web présentaient des horloges décomptées jusqu’à ce qu’elles deviennent « légales ». Natalie Portman, qui a été fréquemment sexualisée dans ses premiers rôles, a déclaré lors de la Marche des femmes qu’« un compte à rebours a été lancé dans mon émission de radio locale jusqu’à mon 18e anniversaire – par euphémisme, la date avec laquelle je serais autorisé à coucher ».

Portman a noté sur le podcast « Armchair Expert » de Dax Shepard en 2020 que « être sexualisé comme un enfant, je pense, a enlevé ma propre sexualité, parce que cela me faisait peur ».

Une sexualité saine, selon l’APA, « est une composante importante de la santé physique et mentale, favorise l’intimité, les liens et le plaisir partagé, et implique le respect mutuel entre partenaires consentants ».

Palumbo a déclaré que l’adultification et la sexualisation des filles et des jeunes femmes leur refusaient toute liberté d’action.

« C’est projeté comme un compliment – c’est un signe de maturité que vous êtes en quelque sorte mis à part ou différent des autres enfants et jeunes femmes », a-t-elle déclaré. « C’est la façon dont la société piège les filles et les jeunes femmes parce qu’alors c’est ce lien de savoir si vous êtes assez digne du statut que nous vous avons donné, que vous le vouliez ou non. »

‘Ouais, non, je l’ai soignée’

Dans le livestream d’Ecimovic, il plaisante sur Brown, « Ouais, non, je l’ai soignée », en riant avec des amis avant de parler explicitement d’actes sexuels présumés entre les deux.

Analyse:Comment des célébrités saines exploitent le jeune public pour en abuser

« Le terme de toilettage est souvent utilisé dans le contexte d’abus sexuels sur des enfants. Le voir utilisé avec tant de désinvolture est très dérangeant », a déclaré Palumbo. « Il ne s’agit pas de parler d’expériences sexuelles d’une manière qui exprime la réciprocité et le respect, mais d’une manière très dégradante qui suggère qu’il est normal ou admirable de manipuler ou de pousser les jeunes femmes à adopter des comportements sexuels. »

Williams a déclaré que les commentaires d’Ecimovic n’étaient pas surprenants. Les hommes tentent souvent de promouvoir leur masculinité en parlant des femmes comme des conquêtes sexuelles.

Psychologues :La « masculinité traditionnelle » nocive

Analyse:Les hommes paient un prix élevé en matière de masculinité

« Une chose que vous pouvez dire à propos de ce type, c’est qu’il travaille à partir d’un scénario très courant », a déclaré Williams. « Les choses qu’il a dites sont le comble du cliché. Tout le monde sait que c’est ainsi que les femmes ont toujours été rabaissées. »

Faire mieux pour les filles sous et hors des projecteurs

Tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention de l’hypersexualisation des femmes et des filles, disent les experts.

Les médias peuvent être plus attentifs à ses représentations (en évitant les histoires mettant l’accent sur le corps ou l’attrait sexuel d’une jeune star), les adultes peuvent examiner les messages qu’ils envoient aux filles sur leur valeur (en évitant de suggérer que l’attention masculine est une réussite), et les filles et les femmes eux-mêmes peuvent lutter contre ce qu’on leur dit d’intérioriser (résister à la pression de ne publier que des images hautement sexuelles sur les réseaux sociaux).

Et chaque fois que quelqu’un entend une personne parler comme Ecimovic l’a fait à propos de Brown, Williams a déclaré qu’il avait la responsabilité de le fermer.

« Faites-vous partie d’un groupe de médias sociaux où ce genre de conversation se produit? Avez-vous déjà dit: » eh bien, c’est juste mon copain d’université, c’est juste mon cousin ou mon frère de fraternité « ? Nous devons l’appeler », Williams mentionné. « Chaque fille et femme dans le monde sait que nous sommes à un tweet de l’humiliation de rang. »

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre une assistance via la ligne d’assistance téléphonique nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE et online.rainn.org).