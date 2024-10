Millie Bobby Brown a co-conçu sa robe de mariée Galia Lahav avec une touche dramatique et épouse Jake Bongiovi en Toscane

Millie Bobby Brown a dit « oui » à Jake Bongiovi pour la deuxième fois, portant une robe sur mesure Galia Lahav pour la cérémonie de mariage. Le couple s’est marié en privé en mai et, pendant le week-end, ils ont organisé une célébration de mariage de plusieurs jours avec leurs amis et leur famille en Toscane, en Italie.

La robe de mariée sur mesure de Brown comportait un corsage corset structuré avec un décolleté en forme d’aile d’ange et de délicates bretelles florales. Son style ajusté et évasé comprend une couture pointue à la taille et présente un délicat motif floral partout. La robe en dentelle française comportait une longue traîne transparente avec une bordure en dentelle festonnée. Le styliste Ryan Young a associé le look à un voile Monvieve bordé de dentelle et a ajouté une surjupe pour un drame supplémentaire. Bongiovi portait une veste de smoking blanche avec un pantalon noir et un nœud papillon noir.

La création de la robe est le fruit d’un effort de collaboration avec l’équipe de création de Galia Lahav. « Concevoir une robe de mariée pour une actrice aussi talentueuse a été un véritable honneur », a déclaré Sharon Sever, directrice de la création. « Millie Bobby a apporté de la profondeur et de la complexité à son rôle emblématique dans « Stranger Things », et maintenant elle apporte grâce et beauté à cette journée spéciale d’une autre manière emblématique. »

Des designs personnalisés ont également été réalisés pour Kelly Brown, la mère de Millie et Dorothea, l’épouse de Jon Bon Jovi et la mère de Jake.

Croquis de robe de mariée Mille Bobby Brown par Galia Lahav.

La veille du mariage, Brown portait une robe Valentino 1997 de Happy Isles, comprenant un bustier en satin orné d’un nœud, une jupe à volants et un décolleté haut en dentelle. Lors de la réception, Brown s’est changée deux fois, portant une robe dos nu en dentelle blanche Oscar de la Renta pour la coupe du gâteau et une mini-robe corsetée Vivienne Westwood pour la fête.

