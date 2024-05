Millie Bobby Brown, 20 ans, est une jeune mariée rayonnante alors qu’elle sort avec son mari Jake Bongiovi, 22 ans, alors qu’ils profitent d’une mini lune de miel dans les Hamptons quelques jours après s’être mariés.

Millie Bobby Brown avait l’air d’une jeune mariée rayonnante alors qu’elle sortait avec son mari Jake Bongiovi pour faire du shopping dans les Hamptons dimanche.

L’actrice de Stranger Things, 20 ans, était radieuse et rayonnante dans son pantalon rose estival alors qu’elle entamait sa première semaine en tant qu’épouse.

Quelques jours seulement après s’être secrètement mariés, Millie et Jake semblaient profiter d’une mini lune de miel dans les somptueux Hamptons.

Jake ne pouvait pas effacer le sourire de son visage alors qu’il tendait la main de sa femme Millie, qui lui montrait son éblouissante alliance, alors qu’ils se promenaient dans un centre commercial.

Une source a informé DailyMail.com la semaine dernière que le couple « a discrètement prononcé ses vœux en Amérique le week-end dernier » et organisera un mariage plus important « plus tard cette année ».

DailyMail.com a contacté les représentants de Millie et Jake.

Les parents de Millie et Jon ont assisté à la cérémonie secrète, qui « était une affaire romantique très discrète avec leur famille la plus proche avec eux pendant qu’ils prononçaient leurs vœux ».

La source a ajouté : « Ils prévoient une cérémonie plus importante aux États-Unis plus tard cette année, mais maintenant ils se sont légalement mariés et ont rempli toutes les formalités administratives. »

Vendredi dernier, les jeunes mariés rayonnants ont été vus en train de faire un tour dans leur décapotable dans les Hamptons, où le célèbre père de Jake possède une maison.

Jake a proposé à Millie de façon dramatique sous l’eau alors qu’ils faisaient de la plongée sous-marine et voulait poser la question avec la bague de fiançailles de sa mère.

Cependant, la mère de Millie a refusé de le laisser utiliser sa boule, craignant qu’il la perde dans l’océan, a révélé Millie dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Jake a ensuite proposé une autre bague en mariage, puis a offert à Millie la bague de fiançailles de sa mère, c’est pourquoi elle en a maintenant deux.

Millie a publié un vibrant hommage à Jake sur Instagram pour son 22e anniversaire ce mois-ci – moins de deux semaines avant leur mariage.

Elle était naturellement chic avec un pantalon en lin à fines rayures, un t-shirt blanc et des sandales Hermès.

Millie a présenté sa bague de fiançailles et son alliance en diamant éblouissantes

Partageant deux photos réconfortantes d’eux ensemble, l’actrice de Damsel a écrit avec enthousiasme dans la légende : « Le jour de ta naissance est mon jour préféré, je t’aime. »

À la fin de l’année dernière, alors qu’il était honoré lors du gala MusiCares Person Of The Year 2024, Jon a confirmé à DailyMail.com qu’il chanterait au mariage de Jake et Millie.

Les deux hommes ont été liés pour la première fois en 2021 et sont sortis ensemble pendant plus d’un an avant que Jake ne propose en avril dernier – sous l’eau alors qu’ils plongeaient ensemble dans l’océan.

Millie a expliqué il y a quelques mois qu’elle préférait préserver un certain degré d’intimité lorsqu’il s’agissait des détails de son mariage avec Jake.

« Je pense probablement tirer les rideaux, simplement parce qu’il n’y a qu’un nombre limité de moments dans la vie qu’on n’obtient qu’une seule fois. Et avoir les opinions et les yeux de tout le monde sur cela ne me semble tout simplement pas naturel », a-t-elle déclaré. WWD.

« Je pense donc qu’il est important de garder ces choses, ces petits moments précieux de la vie, très près de votre poitrine. Je peux dire que la planification avance – c’est tellement amusant et c’est une période tellement excitante de ma vie », a ajouté Millie.

Cependant, elle a révélé que la planification du mariage n’avait « pas été stressante du tout pour moi » car son fiancé était « très impliqué » dans les tâches à accomplir.

«Il est très utile pendant tout le processus. Je ne me suis jamais sentie seule, ce qui, je pense, est vraiment sympa », a-t-elle déclaré sur le Aujourd’hui spectacle en septembre.

« Je me dis toujours : « Est-ce une bonne idée ? Est-ce une bonne idée ? » Mais en fin de compte, c’est juste une journée très intime pour nous deux et nous sommes vraiment tous les deux très excités.

Jon a parlé avec enthousiasme de Millie, en disant: « J’ai appris à la connaître l’année dernière, elle travaille très dur et elle et Jake grandiront ensemble à leur manière. »

La rock star, qui s’est mariée à l’âge de 27 ans, a décrit la romance de Jake et Millie au Horaires du dimanche comme « une version accélérée de ce que j’ai vécu il y a 40 ans et je pense qu’avec le soutien de leur famille autour d’eux, ils vont être formidables ensemble ».

Jon partage ses quatre enfants – Stephanie, 30 ans, Jesse, 29 ans, Jake et Romeo, 20 ans – avec sa femme Dorothea Hurley, avec qui il est marié depuis 1989.

Le couple de longue date se prépare pour trois mariages dans la famille – outre Jake, Stephanie et Jesse sont également fiancés.

Le prochain album de Jon, Forever, comprend une chanson intitulée Kiss The Bride qu’il a écrite spécialement pour les prochaines noces de Stephanie.