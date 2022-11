Millie Bobbby Brown a rencontré Jake Bongiovi sur Instagram, elle révèle – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Parfois, glisser dans les DM fonctionne très bien ! Millie Bobby Brown a révélé qu’elle et son petit ami Jake Bongiovi sont en fait devenus amis via Internet avant de se rencontrer dans la vraie vie, dans une nouvelle interview “Autocomplete” avec Filaire, sortie le mercredi 9 novembre.

En parcourant toutes les questions les plus recherchées sur Internet pour elle, Millie, 18 ans, en a révélé une demandant comment elle et Jake, 20 ans, se sont rencontrés. Elle a ri un peu et a rapidement dit que les deux s’étaient vraiment entendus après s’être connectés sur la plate-forme de médias sociaux populaire. « Comment nous sommes-nous rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés sur Instagram, l’ancien Instagram », a-t-elle déclaré. “Nous étions amis depuis un moment, et que puis-je dire?”

En plus de révéler que l’histoire d’amour entre elle et Jake a commencé sur Instagram, Millie a également abordé un tas d’autres sujets, comme son aversion pour les gaufres (ce qui ne manquera pas de surprendre Choses étranges fans), ses tatouages ​​et sa chanson préférée, qui, selon elle, était la version de 10 minutes de “All Too Well” de Taylor Swift. Ce choix de chanson préférée ne devrait pas choquer ses fans, car l’actrice a posté une vidéo d’elle-même et de Jake dans une vidéo Instagram plus tôt en novembre.

Millie a également parlé de son amitié étroite avec sa co-star Noé Schnapp, qui joue Will dans Choses étranges. La Enola Holmes La star a récemment admis que Jake avait compris leur étroite amitié lors de leur première rencontre lors d’une interview sur Le spectacle de Drew Barrymore. “Jake, au fait, qui est mon petit ami, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Jake était comme, ‘Vous êtes amoureux'”, a-t-elle dit. “Mais c’est de la manière la plus platonique.”

Millie et Jake, qui est Jon Bon Jovi’s fils, ont été super mignons ces derniers temps, qu’il lui rende visite sur le plateau, qu’il l’emmène à Disneyworld ou qu’il l’accompagne à la première de son dernier film Enola Holmes 2. Au milieu de la romance du jeune couple, des sources proches de la famille de Jake ont révélé à HollywoodLa Vie en exclusivité que son père et sa maman rockeurs sont incroyablement heureux pour le jeune couple. “Millie a rencontré toute la famille de Jake et ils l’adorent tous. Ils ne pourraient pas être plus heureux qu’il soit avec une femme aussi belle, attentionnée et aimante”, a déclaré l’initié.