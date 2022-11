Milliards: un auditeur de la Colombie-Britannique met en évidence les coûts des catastrophes de 2021 et les paiements de secours en cas de pandémie

Un rapport annuel du vérificateur général de la Colombie-Britannique indique que la province doit des millions de personnes qui n’étaient pas admissibles aux subventions de secours COVID-19 et que le gouvernement dépensera des milliards pour les récentes catastrophes liées aux conditions météorologiques.

Le vérificateur général Michael Pickup dit que le rapport attire l’attention sur les dépenses comme importantes, mais il n’identifie pas la comptabilité problématique dans ces domaines.

Le rapport indique que le coût de 5 milliards de dollars pour les efforts de rétablissement et d’intervention après des incendies de forêt destructeurs, des glissements de terrain et des inondations était plus élevé que les coûts des mesures de gestion des urgences liées aux conditions météorologiques au cours des 19 dernières années combinées.

L’audit publié mardi montre également que la province tente de récupérer près de 10,5 millions de dollars auprès de plus de 10 000 personnes qui n’étaient pas admissibles à recevoir des subventions de secours en cas de pandémie de 1 000 $ parce qu’elles n’avaient pas produit de déclaration de revenus pour 2019 en Colombie-Britannique.

Il met également en évidence une divergence d’opinions de longue date entre le vérificateur général et la province sur la façon dont le ministère des Finances rend compte des paiements d’autres gouvernements et de sources non gouvernementales, affirmant que la Colombie-Britannique compte 6,48 milliards de dollars comme revenus différés alors qu’ils devraient être comptés comme des revenus.

Le bureau de Pickup avait émis une opinion indépendante qualifiée soulignant cette préoccupation et deux autres en août, après la publication des états financiers de la province.

Il est le quatrième vérificateur général consécutif à s’inquiéter du fait que la Colombie-Britannique ne respecte pas les normes comptables généralement reconnues dans certains domaines de ses rapports financiers, a déclaré Pickup lors d’une conférence de presse mardi.

Le rapport indique que les fonds provenant du gouvernement fédéral, par exemple, devraient être comptabilisés comme des revenus plutôt que comme des revenus reportés, un ajustement qui ajouterait près de 6,5 milliards de dollars à l’excédent de la province pour l’exercice 2021-2022.

Le ministère des Finances a défendu sa comptabilité, affirmant qu’il enregistre les revenus différés pour les subventions qui couvrent plusieurs années, de sorte que les revenus déclarés refléteront plus précisément leur allocation dans le temps, plutôt que d’apparaître comme une somme forfaitaire.

Changer cette approche pourrait induire le public en erreur en lui faisant croire qu’il y a plus d’argent dans les coffres de la province que ce qui est immédiatement disponible, a déclaré le ministère.

Le rapport de mardi comprend une réponse du Bureau du contrôleur général, qui indique que la province maintient sa politique de reconnaissance du financement restreint au cours de la même période que les programmes et services financés par l’argent sont fournis.

Il a dit qu’il ne pouvait pas être d’accord avec le vérificateur, car l’adoption du changement aurait pour conséquence que le budget et les résultats réels ne seraient plus directement comparables.

Pickup dit que la province “obscurcit sa situation financière en appliquant une politique comptable conçue pour lisser les bénéfices sur de longues périodes”.

“Notre préoccupation est que cela ouvre la comptabilité du gouvernement à d’éventuelles manipulations futures des états financiers. Cela empêche également les utilisateurs des états financiers, comme les députés, de participer à un débat sain et éclairé sur les finances du gouvernement.

La Presse Canadienne

Atmospheric RiverVérificateur généralColombie-BritanniqueCoronavirus