Milley tente de clarifier son cas pour une fin négociée de la guerre en Ukraine

Le général Mark A. Milley, président de l’état-major interarmées, a déclaré aux journalistes avec insistance que les États-Unis “continueraient à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudrait pour les garder libres” et qu’il appartenait “à l’Ukraine de décider comment, quand ou si elle négociera avec les Russes”. Mais il était tout aussi résolu dans sa conviction que l’approche du changement saisonnier, lorsque le rythme des combats devrait ralentir, pourrait fournir «une fenêtre» sur une solution politique – car chasser complètement la Russie de l’Ukraine serait «une tâche très difficile», tandis que la probabilité que la Russie batte l’Ukraine «est proche de zéro».

Ce sont des commentaires similaires, prononcés par Milley lors d’un discours à New York la semaine dernière, qui ont exaspéré les responsables ukrainiens, qui ont juré de reprendre toutes les zones occupées par la Russie, et déclenché une bousculade au sein de l’administration Biden pour dissiper toute impression que les États-Unis soutiennent peut être en déclin. Interrogé mercredi sur ces remarques, le général a parcouru une liste des récentes pertes sur le champ de bataille de Moscou, soulignant sa conviction que des revers aussi importants donneraient à Kyiv l’avantage si les pourparlers de paix reprenaient.

« La Russie est actuellement sur le dos. L’armée russe souffre énormément », a déclaré Milley lors de la conférence de presse aux côtés du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. “Vous voulez négocier à un moment où vous êtes en force et votre adversaire en faiblesse.”

L’apparition publique conjointe a eu lieu alors que les États-Unis et d’autres responsables occidentaux ont approuvé une évaluation préliminaire indiquant que l’explosion meurtrière de mardi dans l’est de la Pologne a probablement été causé – involontairement – par l’Ukraine alors que son armée tentait d’intercepter des missiles russes entrants. La Maison Blanche et le Pentagone ont chacun déclaré qu’ils n’avaient vu aucune preuve pour contredire ces conclusions, annoncées plus tôt par le président polonais.