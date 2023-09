Milley passe le relais à Brown à un moment charnière pour l’Ukraine

Un chemin difficile à parcourir

L’envoi des HIMARS en Ukraine a été la première des nombreuses lignes rouges que l’administration Biden a finalement franchies dans le conflit. Dans chaque cas, les responsables américains ont insisté sur le fait qu’ils n’approuveraient pas l’arme avant de l’avoir fait : le système de défense antimissile Patriot en décembre ; Chars M1 Abrams en janvier ; Des avions de combat F-16 en mai ; et enfin, l’ATACMS la semaine dernière.

Aujourd’hui, les responsables américains sont toujours préoccupés par l’escalade du conflit, mais ils s’efforcent de plus en plus de garantir que le Pentagone dispose de suffisamment d’armes dans ses propres stocks pour se protéger contre d’autres éventualités.

« S’il y avait une guerre dans la péninsule coréenne ou une guerre entre grandes puissances entre les États-Unis et la Russie ou entre les États-Unis et la Chine, les taux de consommation seraient hors du commun », a déclaré Milley lors d’un témoignage devant la commission des services armés de la Chambre des représentants ce printemps. « Je suis donc inquiet… nous avons encore du chemin à parcourir pour nous assurer que nos stocks sont préparés aux véritables éventualités. »

Brown, en tant que président, devra relever les mêmes défis, et il est bien préparé pour le faire. Lorsque la Russie a envahi la Crimée en 2014 et 2015, il a supervisé la dissuasion stratégique et l’intégration nucléaire de l’armée de l’air à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne. En tant que chef d’état-major de l’Air Force, il a soutenu les commandants américains en Europe travaillant sur le conflit et a forgé des relations avec ses homologues sur le continent.

« Il réfléchissait de manière proactive aux domaines dans lesquels ils pourraient nous soutenir, et cela m’a été extrêmement utile », a déclaré le lieutenant-général à la retraite Jeffrey Harrigian, qui a commandé les forces aériennes américaines en Europe et en Afrique de mai 2020 à juin 2022.

Entre-temps, son expérience de pilote de F-16 s’avérera utile alors que l’Occident commencera cet automne à former des Ukrainiens à l’exploitation et à l’entretien des avions de combat, tant aux États-Unis qu’en Europe.

Mais Brown et Austin devront encore parcourir la liste de souhaits d’armes de Kiev à un moment où le soutien politique à la guerre aux États-Unis et en Europe pourrait diminuer en raison des élections à venir, de la diminution des stocks et de la politique intérieure.

Cette liste de souhaits a été comblée à bien des égards par les États-Unis et leurs alliés, et des armes autrefois considérées comme impossibles – les F-16, la défense aérienne Patriot et les chars Leopard et Abrams – sont arrivées ou sont en route. Mais l’envoi de ces armes n’est que la première étape d’une danse plus complexe comprenant l’établissement de relations solides et à long terme avec l’armée ukrainienne et son industrie de défense en pleine croissance, que Kiev souhaite mettre en place.