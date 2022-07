Milley : la Chine plus agressive, dangereuse pour les États-Unis et ses alliés

JAKARTA, Indonésie (AP) – L’armée chinoise est devenue beaucoup plus agressive et dangereuse au cours des cinq dernières années, a déclaré le haut officier militaire américain lors d’un voyage dans l’Indo-Pacifique qui comprenait une escale dimanche en Indonésie.

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que le nombre d’interceptions par des avions et des navires chinois dans la région du Pacifique avec les forces américaines et d’autres partenaires a considérablement augmenté au cours de cette période, et le nombre d’interactions dangereuses a augmenté de manière similaire. proportions.

“Le message est que l’armée chinoise, dans les airs et en mer, est devenue beaucoup plus et sensiblement plus agressive dans cette région particulière”, a déclaré Milley, qui a récemment demandé à son personnel de compiler des détails sur les interactions entre la Chine et les États-Unis et d’autres dans la région.

Ses commentaires sont intervenus alors que les États-Unis redoublent d’efforts pour renforcer leurs relations avec les pays du Pacifique en tant que contrepoids à la Chine, qui tente d’étendre sa présence et son influence dans la région. L’administration Biden considère la Chine comme sa “menace de stimulation” et le principal défi de sécurité à long terme des États-Unis.

Le voyage de Milley dans la région est fortement axé sur la menace chinoise. Il assistera à une réunion des chefs de la défense de l’Indo-Pacifique cette semaine à Sydney, en Australie, où les sujets clés seront la croissance militaire croissante de la Chine et la nécessité de maintenir un Pacifique libre, ouvert et pacifique.

Les responsables militaires américains ont également sonné l’alarme quant à la possibilité que la Chine puisse envahir Taïwan, l’île démocratique et autonome que Pékin considère comme une province séparatiste. La Chine a intensifié ses provocations militaires contre Taïwan alors qu’elle cherche à l’intimider pour qu’elle s’unifie avec le continent communiste.

Des responsables militaires américains ont déclaré que Pékin voulait être prêt à intervenir sur l’île d’ici 2027. Les États-Unis restent le principal allié et fournisseur d’armes de défense de Taïwan. La loi américaine exige que le gouvernement traite toutes les menaces contre l’île comme des sujets de “grave préoccupation”, mais reste ambiguë quant à savoir si l’armée américaine défendrait Taiwan si elle était attaquée par la Chine.

Le plus haut officier militaire chinois, le général Li Zuocheng, a déclaré à Milley lors d’un appel le 7 juillet que Pékin n’avait « aucune place pour un compromis » sur des questions telles que Taiwan. Il a déclaré avoir dit à Milley que les États-Unis devaient “cesser la collusion militaire entre les États-Unis et Taiwan et éviter d’affecter les relations sino-américaines et la stabilité dans le détroit de Taiwan”.

Les États-Unis et d’autres craignent également qu’un récent accord de sécurité que Pékin a signé en avril avec les îles Salomon ne conduise à l’établissement d’une base navale chinoise dans le Pacifique Sud. Les États-Unis et l’Australie ont déclaré aux Îles Salomon que l’hébergement d’une base militaire chinoise ne serait pas toléré.

“C’est un domaine dans lequel la Chine essaie de faire de la sensibilisation à ses propres fins. Et encore une fois, c’est préoccupant parce que la Chine ne le fait pas uniquement pour des raisons bénignes », a déclaré Milley aux journalistes voyageant avec lui. « Ils essaient d’étendre leur influence dans toute la région. Et cela a des conséquences potentielles qui ne sont pas nécessairement favorables à nos alliés et partenaires dans la région.

La visite de Milley en Indonésie est la première d’un co-président des chefs américains depuis l’amiral Mike Mullen en 2008. Mais les dirigeants américains ont sillonné l’Asie-Pacifique ces derniers mois, y compris des visites très médiatisées du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et du secrétaire d’État Antony Blinken. .

L’administration Biden a pris des mesures pour étendre ses relations militaires et de sécurité avec les pays de l’Indo-Pacifique dans le cadre d’une campagne visant à construire un réseau d’alliances plus solide dans l’arrière-cour de la Chine et à contrer l’influence croissante de la Chine.

Milley a refusé de fournir un nombre précis d’interactions chinoises dangereuses avec des avions et des navires américains et alliés. Mais Austin, dans un discours prononcé à Singapour le mois dernier, a évoqué une « augmentation alarmante » du nombre d’interceptions dangereuses par des avions et des navires de l’Armée populaire de libération.

Austin a spécifiquement souligné un incident de février où un navire de la marine de l’APL a dirigé un laser sur un avion de patrouille maritime australien P-8. Mais il y en a eu plusieurs autres. Un avion de surveillance contrôlé par le Canada a récemment été intercepté par un chasseur chinois dans l’espace aérien international. Et les navires américains sont régulièrement poursuivis par des avions et des navires chinois lors des transits, en particulier autour des îles artificielles revendiquées par Pékin dans la mer de Chine méridionale.

Milley a déclaré qu’il y avait eu des interceptions chinoises avec le Japon, le Canada, l’Australie, les Philippines et le Vietnam. Ils ont tous, a-t-il dit, constaté une augmentation “statistiquement significative” des interceptions, et le nombre d’incidents dangereux a augmenté dans une “proportion égale”.

Milley, qui rencontrera le général Andika Perkasa, chef des Forces de défense nationale indonésiennes, a déclaré que les pays du Pacifique comme l’Indonésie veulent que l’armée américaine soit impliquée et engagée dans la région.

“Nous voulons travailler avec eux pour développer l’interopérabilité et moderniser collectivement nos armées”, a déclaré Milley, afin de s’assurer qu’ils peuvent “relever tous les défis que pose la Chine”.

Il a déclaré que l’Indonésie était stratégiquement essentielle pour la région et qu’elle était depuis longtemps un partenaire clé des États-Unis.

Plus tôt cette année, les États-Unis ont approuvé une vente de 13,9 milliards de dollars d’avions de chasse avancés à l’Indonésie. Et à Jakarta en décembre dernier, Blinken a signé des accords pour des exercices navals conjoints renforcés entre les États-Unis et l’Indonésie.

La Chine a condamné les efforts américains pour étendre son rayonnement dans la région, accusant l’Amérique d’essayer de construire une “OTAN asiatique”. Lors d’un discours à Singapour, Austin a rejeté cette affirmation. “Nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide, une OTAN asiatique ou une région divisée en blocs hostiles”, a-t-il déclaré.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press