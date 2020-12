WASHINGTON (AP) – Le haut officier militaire américain a déclaré jeudi que les États-Unis devraient reconsidérer leur pratique vieille de plusieurs décennies de stationner des troupes et leurs familles dans des pays alliés menacés de guerre, comme la Corée du Sud et dans le golfe Persique.

Dans des remarques sur l’avenir de la guerre, le général de l’armée Mark Milley a déclaré qu’il pensait que l’armée devrait être plus sélective dans sa présence à l’étranger. Il a déclaré qu’il était fortement en faveur d’une présence américaine à l’étranger, mais qu’il préfère qu’elle soit rotative ou «épisodique» plutôt que permanente. Il ne faisait pas référence à des pays comme l’Afghanistan et l’Irak, où les forces américaines sont impliquées dans des guerres depuis près de deux décennies et ne sont pas accompagnées de membres de leur famille.

«De grandes bases américaines permanentes à l’étranger pourraient être nécessaires pour l’entrée et la sortie des forces de rotation, mais le positionnement permanent des forces américaines nécessite, à mon avis, un relooking important pour l’avenir», non seulement en raison du coût, mais aussi parce que cela peut rendre les familles des militaires vulnérables dans les zones à haut risque, a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est quelque chose qui nécessite un examen attentif », a-t-il dit. « Une grande partie de cela est un dérivé de l’endroit où la Seconde Guerre mondiale a pris fin. »

Il a spécifiquement mentionné Bahreïn, un partenaire américain de longue date en matière de sécurité qui héberge le quartier général de la 5e flotte de la Marine à travers le Golfe depuis l’Iran, un adversaire clé des États-Unis. Il a également cité la Corée du Sud, où environ 28000 soldats sont stationnés, dont beaucoup avec des familles, comme vestige de l’invasion du Sud par la Corée du Nord en 1950. L’administration Trump est dans une impasse diplomatique avec Séoul à cause de la demande de Washington que les Coréens paient loin plus grande part du coût de maintien de la présence américaine.

Les États-Unis ont également des dizaines de milliers de soldats basés en permanence au Japon et en Europe.

En cas de conflit armé avec la Corée du Nord, «nous aurions un nombre important de personnes à charge militaires américaines non-combattants en danger», a déclaré Milley. «Cela me pose un problème. Plus largement, a-t-il déclaré, « je pense que nous avons trop d’infrastructures à l’étranger et trop d’infrastructures permanentes ».

Il a ajouté: « Franchement, il n’y a pas beaucoup d’enthousiasme pour faire ce que je viens de dire, mais je pense que c’est nécessaire. »

Milley, qui en est à la deuxième année d’un mandat de quatre ans en tant que président de l’état-major interarmées, a discuté de plusieurs autres questions susceptibles d’être à l’ordre du jour de la nouvelle administration Biden, y compris la perspective d’une réduction des budgets du Pentagone et d’un stratégie de défense sur la Chine.

On s’attend à ce que Milley soit une source de continuité au Pentagone pendant la transition du président Donald Trump au président élu Joe Biden, qui n’a pas encore annoncé son candidat au poste de secrétaire à la Défense.

Sans parler de la transition, Milley a déclaré qu’il voyait peu de chances que les budgets de la défense augmentent de l’objectif de 3% à 5% qui avait été fixé lorsque le Pentagone a publié une stratégie de défense il y a près de trois ans qui concentre les investissements sur les armes, l’équipement et les technologies conçus pour rivaliser Chine. Il a déclaré qu’il plaiderait en faveur d’augmentations de l’ordre de 3% à 5%.

«Mais c’est aussi une réalité, un fait, qu’il est hautement improbable que nous obtenions cela», a-t-il déclaré dans un forum en ligne avec le United States Naval Institute. «Je ne vois pas cela comme une chose réaliste dans les années à venir. Je vois que nous sommes stables ou même en baisse du budget du Pentagone », en partie à cause des retombées économiques de la pandémie de coronavirus.

Milley a déclaré que le Pentagone serait obligé de rechercher des économies budgétaires. Cela crée inévitablement des tensions dans les priorités – investir dans des forces modernisées pour l’avenir plutôt que dépenser pour maintenir les forces actuelles prêtes à la guerre. Milley a déclaré qu’il était partisan de la modernisation, principalement en raison du défi présenté par la Chine.

Par ailleurs, le Pentagone a annoncé que Trump avait nommé l’amiral John Aquilino à la tête du Commandement indo-pacifique américain, dont la zone de responsabilité comprend la Chine. Aquilino est actuellement commandant de la flotte américaine du Pacifique.

Milley a déclaré que pour concurrencer efficacement et pacifiquement la Chine, il fallait une marine américaine beaucoup plus grande, y compris des navires robotiques de surface et sous-marins. La marine vise actuellement à augmenter sa flotte à 355 navires d’ici 2035. Peu de temps avant qu’il ne soit renvoyé par Trump début novembre, le secrétaire à la Défense de l’époque, Mark Esper, avait proposé un objectif de 500 navires habités et non habités d’ici 2045.

«Vous allez devoir avoir une flotte beaucoup plus grande que celle que nous avons aujourd’hui si nous sommes sérieux au sujet de la concurrence des grandes puissances et de la dissuasion de la guerre des grandes puissances et que vous voulez vraiment avoir une capacité dominante sur quelque chose comme la Chine», a-t-il déclaré. « Si vous êtes sérieux à ce sujet, 500 (navires) est probablement votre billet d’entrée. »