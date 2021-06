Milley et Trump ont eu une confrontation sur la réponse de protestation, révèle un livre

WASHINGTON – Au plus fort des manifestations de l’été dernier pour la justice raciale, le général Mark Milley, président du chef d’état-major interarmées, a expliqué à l’ancien président Donald Trump comment gérer les troubles accompagnant les manifestations, révèle un nouveau récit.

Dans des extraits d’un livre à venir de Michael Bender du Wall Street Journal, comme détaillé par Axios, une confrontation entre Trump et Milley sur la façon de gérer les manifestations a atteint un point d’ébullition, Trump criant des jurons au plus haut conseiller militaire du président.

Lors d’une réunion de la salle de situation avec Trump, Milley, l’ancien procureur général Bill Barr et le secrétaire à la Défense Mark Esper, Trump a appelé à invoquer la loi sur l’insurrection. Il a désigné Milley comme « responsable » de la réponse du gouvernement à une potentielle répression militaire des émeutes dans les communautés à travers le pays, selon le récit de Bender.

Les chefs d’état-major interarmées sont une collection des membres les plus anciens de l’armée. Afin de préserver le contrôle civil des forces armées, les Joint Chiefs ne jouent qu’un rôle consultatif auprès de l’exécutif, y compris le président, le vice-président et le secrétaire à la défense.

Lorsque Milley a repoussé le plan en privé auprès de Trump, l’ancien président « en avait assez », selon Bender.

Les deux sont entrés dans un échange intense et plein de blasphèmes dans lequel Milley a dit au président: « Eh bien, je ne suis pas responsable! » et Trump a insisté sur le fait que le général en chef ne pouvait pas « me parler comme ça! »

« Il y a une salle pleine d’avocats ici », a déclaré Milley dans la salle de situation, ont déclaré à Bender plusieurs assistants et responsables présents. « Est-ce que quelqu’un l’informera de mes responsabilités légales ?

« Il a raison, Monsieur le Président », dit Barr. « Le général a raison.

Un collaborateur de Trump a nié l’histoire à Axios, affirmant que les événements décrits étaient « des nouvelles totalement fausses ; cela ne s’est jamais produit ». Trump lui-même a déclaré au site d’information que « si le général Milley m’avait crié dessus, je l’aurais licencié ».

Bender a défendu le reportage dans son prochain livre, disant à Axios que le récit « a été confirmé par plusieurs hauts responsables de l’administration au cours de centaines d’heures d’entretiens avec des dizaines d’aides de Trump World ».

Bender a ajouté qu’il avait contacté Trump et son équipe pour confirmer plusieurs comptes dans le livre, mais l’ancien président n’a jamais répondu.

Dans un autre extrait du livre de Bender, « Franchement, nous avons gagné cette élection : l’histoire intérieure de comment Trump a perdu », tel que rapporté par CNN, Trump a déclaré aux assistants du bureau ovale que les officiers devraient « simplement tirer » sur les manifestants des droits civiques. Lorsque Milley et Barr ont repoussé, Trump s’est quelque peu rétracté.

« Eh bien, tirez-leur dans la jambe – ou peut-être dans le pied », a déclaré Trump. « Mais sois dur avec eux ! »

Un va-et-vient s’ensuit entre Milley, Barr et plusieurs proches collaborateurs de Trump. Le rédacteur de discours et conseiller politique Stephen Miller a également plaidé pour l’invocation de la loi sur l’insurrection, et Trump a cité l’utilisation par Abraham Lincoln pendant la guerre civile.

« Ce type a eu une insurrection », a déclaré à Trump, en référence à Lincoln, Milley. « Ce que nous avons, Monsieur le Président, c’est une protestation. »

Les manifestations de justice raciale de 2020 étaient en grande partie pacifiques

De nombreuses manifestations pour la justice raciale tout au long de 2020 ont vu des répressions sévères de la part des forces de l’ordre nationales et locales, et la Garde nationale a été activée dans plusieurs États. À Washington, DC, plus d’une douzaine de divisions fédérales chargées de l’application des lois, ainsi que la police militaire, ont été déployées contre les manifestants.

Dans plusieurs cas très médiatisés à travers le pays, les manifestations sont devenues violentes lorsque les manifestants se sont affrontés avec la police, et les émeutiers et les pillards ont profité des troubles civils.

Pourtant, la grande majorité des manifestations de l’été dernier ont été jugées pacifiques, selon des examens complets des rassemblements à travers le pays.

Dans un discours à Rose Garden l’année dernière, Trump a appelé les gouverneurs et les maires à rallier « une présence écrasante des forces de l’ordre » ou bien il ferait appel à l’armée pour « résoudre rapidement le problème pour eux ».

D’anciens chefs militaires ont condamné le recours à la force militaire par Trump contre des civils pacifiques, et les conseillers militaires en service actif du président ont parfois exprimé leur malaise à l’idée de participer à des événements qui semblaient partisans.

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.