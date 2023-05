Miller nettoie une publicité féministe «réveillée» après un contrecoup

La décision de la marque de bière fait suite à la controverse en cours entre Bud Light et Dylan Mulvaney

Miller Lite, l’une des bières les plus vendues aux États-Unis, a retiré une publicité controversée qu’elle a publiée en mars en l’honneur du Mois de l’histoire des femmes, après que la vidéo a déclenché une vague de réactions négatives ces derniers jours, les utilisateurs accusant la marque de s’être « réveillé ». ‘

La vidéo, intitulée « Mauvais $#!T à bon $#!T », a été initialement publié le 7 mars mais n’était devenu viral que récemment. La publicité promettait de nettoyer le passé sexiste de la marque, qui comprenait des publicités mettant en vedette des femmes vêtues de bikinis, et promettait de donner de l’engrais aux brasseuses afin qu’elles puissent « Cultivez du houblon de qualité.

L’animatrice de la vidéo, l’actrice Ilana Glazer, a commencé par déclarer que les femmes étaient les premières à brasser de la bière et a accusé l’industrie de ne pas payer aux femmes leur juste dû.

« Des siècles plus tard, comment l’industrie a-t-elle rendu hommage aux mères fondatrices de la bière ? Ils nous ont mis en bikini. Ouah, » dit Glazer, traversant une pièce pleine de vieilles publicités Miller Lite. « Aujourd’hui, Miller Lite a pour mission de nettoyer non seulement leur merde, mais toute la merde de l’industrie de la bière », a déclaré l’hôte, expliquant que l’entreprise achèterait de l’engrais et le donnerait aux brasseuses.

«Voici pour les femmes», dit Glazer, levant une canette de Miller Lite et proclamant que « Sans nous, il n’y aurait pas de bière.

Bien qu’elle ait été publiée il y a plus de deux mois, la vidéo a attiré beaucoup d’attention négative ces derniers jours, beaucoup accusant Miller Lite de, comme l’a dit un utilisateur, « rejoindre le culte éveillé » et de ne pas comprendre sa clientèle principale.

En réponse apparente au contrecoup, Miller Lite a supprimé la vidéo de toutes ses plateformes de médias sociaux. Cependant, dans une déclaration au New York Post lundi, un porte-parole de Molson Coors, propriétaire de la marque, a défendu la campagne.

« Cette vidéo parlait de deux choses : la merde de vers et dire que les femmes ne devraient pas être obligées de lutter dans la boue pour vendre de la bière. Aucune de ces choses ne devrait être controversée à distance et nous espérons que les buveurs de bière pourront apprécier l’humour (et le ridicule) de cette vidéo de mars », a déclaré le porte-parole.

Le contrecoup contre le fabricant de bière survient alors qu’une campagne de boycott se poursuit contre le concurrent de Miller Lite, Bud Light, à cause de son approbation controversée de l’activiste et influenceur trans Dylan Mulvaney le mois dernier. Bud Light a continué de saigner ses clients ces dernières semaines et ses ventes nationales sont actuellement en baisse de 23,4 % par rapport à l’année dernière, selon les données de Bump Williams Consulting et NielsenIQ.