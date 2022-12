Miller et Carter SINKS au centre commercial Lakeside alors que des photos spectaculaires montrent un restaurant de steak flottant sous l’eau

Un restaurant MILLER et Carter coulé dans un centre commercial très fréquenté aujourd’hui, montrent des images dramatiques.

Le restaurant steak house est un bateau à aubes reconverti, mais il se penche maintenant la tête la première dans l’eau.

Un restaurant flottant Miller & Carter a coulé Crédit : Twitter

Tout le monde a été évacué en toute sécurité du bateau au centre commercial Lakeside à Thurrock, Essex aujourd’hui.

Le service d’incendie a confirmé qu’il n’y avait aucun risque pour la vie, la situation est donc contrôlée par les propriétaires.

Mais la raison du naufrage du populaire steak house reste incertaine.

Il a plongé dans le chaos les plans de Noël des familles qui devaient y manger dimanche.

Un client a écrit en ligne : “On dirait que mon repas de famille est annulé !”

Le bateau à aubes est à Lakeside depuis des années. Miller et Carter l’ont acheté et rénové pour ouvrir en tant que restaurant en 2019.

Des milliers d’acheteurs se sont rendus à Lakeside dans les jours qui ont précédé Noël.

Le centre commercial est l’un des plus fréquentés et des plus populaires de Grande-Bretagne, avec plus de 250 boutiques et restaurants.