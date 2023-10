Miller, « conduit depuis son plus jeune âge », maintenant dans la Marine | Actualités, Sports, Emplois

Qu’il s’agisse de jouer au football universitaire D1, de faire partie d’une équipe olympique de bobsleigh ou d’être aviateur de l’US Navy, Reid Miller, originaire de Hollidaysburg, a vécu une vie bien remplie bien qu’il n’ait que 25 ans.

Reid a rejoint la Marine il y a deux ans et sert désormais comme aviateur au sein du Helicopter Maritime Strike Squadron 40, basé à Mayport, en Floride. La tâche principale du HSM40 est d’effectuer des opérations de contrôle maritime en haute mer et dans des environnements côtiers, ce qui comprend la chasse aux sous-marins, la recherche de cibles de surface à l’horizon et la conduite d’opérations de recherche et de sauvetage.

Reid a déclaré qu’il avait choisi de s’enrôler parce qu’il voulait servir un objectif plus élevé et « redonner au pays qui nous a tant donné ».

Alors que 90 % du commerce mondial transite par la mer et que l’accès à Internet repose sur la sécurité des câbles sous-marins à fibres optiques, les responsables de la Marine continuent de souligner que la prospérité des États-Unis est directement liée à des marins formés et à une marine forte.

« Servir dans la Marine est une expérience très enrichissante », a déclaré Reid. « Il s’agit de mettre en pratique quotidiennement votre morale, vos croyances et vos valeurs. »

En fin de compte, Reid a déclaré qu’il était très fier de pouvoir faire un travail qu’il aime chaque jour avec des gens qu’il aime côtoyer et qui partagent les mêmes objectifs.

«Il a été conduit dès son plus jeune âge», a expliqué sa mère, Marybeth Miller. « Quoi qu’il fasse, il devait toujours exceller, et je ne sais pas si c’est parce qu’il avait deux frères aînés et qu’il avait en quelque sorte cet instinct de survie. »

Marybeth a dit que Reid admirait ses frères aînés Geordan et Eric.

«Il a appris d’eux et il voulait être comme eux», a déclaré Marybeth. « C’étaient des enfants très aimants. »

En ce qui concerne l’école, Marybeth a déclaré que c’était à peu près la même chose parce que Reid voulait exceller parmi ses pairs et amis.

« C’est ce qui l’a amené là où il est aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Le père de Reid, Bob Miller, a déclaré que son fils avait toujours été un athlète et que Reid jouait au football pour le lycée de la région de Hollidaysburg. En 11e année, Reid a quitté la maison pour passer sa dernière année à l’IMG Academy en Floride après avoir reçu une bourse de football.

Reid a reçu le prix du défenseur pour le meilleur de l’équipe à IMG, a déclaré Marybeth. Son entraîneur défenseur lui a dit qu’« il n’y aurait personne d’autre avec qui je préférerais être dans un terrier » parce qu’il savait qui était Reid en tant que personne, a-t-elle dit, quelque chose qui lui est resté.

De l’IMG Academy, Bob a déclaré que Reid avait reçu une bourse pour jouer au football à l’Université de l’Arkansas, une école D1, et qu’il avait obtenu en trois ans un diplôme en gestion de la chaîne d’approvisionnement.

« En Arkansas, on l’a même interpellé, du genre ‘hé Miller, pourquoi es-tu comme tu es ?' », a déclaré Marybeth. «Il a dit ‘Parce que c’est la bonne chose’. Il est sage au-delà de son âge et il continue de l’être.

Reid est ensuite allé à l’Université du Montana pour obtenir son MBA et aussi pour jouer au football.

« Quand il a eu fini là-bas, ils avaient des essais olympiques à proximité pour l’équipe de bobsleigh », a déclaré Bob. « Lui et quelques amis y sont allés et Reid a été choisi. »

Reid s’est rendu à Lake Placid à ​​New York pour d’autres essais, avec lesquels il a réussi, a déclaré Bob, mais a découvert qu’il devrait payer toutes ses propres dépenses. Bob a dit que cela ne « l’attirait pas trop », alors il a décidé de ne pas continuer.

Bob a déclaré que Reid avait même reçu un appel des Saints de la Nouvelle-Orléans de la NFL, lui demandant d’essayer le poste de demi défensif.

« Sa taille a été sa chute », a déclaré Bob. « C’est un enfant dur, mais en termes de taille, ce ne serait pas propice. »

Les parents de Reid pensent qu’il n’aurait pas joué pour la NFL de toute façon en raison de son désir de servir dans l’armée.

« Il ne serait pas satisfait s’il faisait autre chose », a déclaré Marybeth. «C’est qui il est. C’est son maquillage. Il pourrait faire un million d’autres choses. Il excellait dans tout ce qu’il faisait, mais il avait le sentiment d’avoir une vocation plus élevée.

Le dévouement et la détermination de Reid à se préparer pour le service militaire se sont manifestés lorsqu’il a décidé de suivre une formation pour devenir sauveteur parce qu’il « n’était pas sûr de ses compétences en natation », a déclaré Bob. Il a ensuite travaillé comme sauveteur pendant deux ans pour s’acclimater à la nage en mer.

Bob a raconté qu’une fois, lui et un ami rendaient visite à Reid en Floride alors qu’il faisait entre 90 et 100 degrés dehors avec une humidité élevée. Il a dit que Reid avait couru des kilomètres sur la plage et que son ami avait commenté son choix d’entraînement. Ils ont ensuite regardé Reid s’arrêter et remplir un sac de 40 livres de sable avant de recommencer à courir.

« C’est exactement le genre d’enfant qui, en tant que parent, me motive chaque jour à devenir une meilleure personne », a déclaré Bob. « Je ne sais pas combien de parents peuvent dire ça. Nous sommes très fiers de lui.

La rédactrice du Mirror Staff, Rachel Foor, est au 814-946-7458.







