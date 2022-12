‘Millennium Mambo’: Un conte luxuriant et mystérieux de Taipei

Le directeur de la photographie habituel de Hou, Mark Lee Ping-bin, venait de tourner “In the Mood For Love” de Wong, et il a repris son imagerie voluptueuse : les cigarettes sont des points de lumière orange dans la discothèque bleu sur bleu où Vicky (Shu Qi) passe ses nuits; l’appartement exigu et sale qu’elle partage avec son petit ami émotionnellement violent, un aspirant DJ (Tuan Chun-hao), est un miasme parfumé. La mise en scène luxuriante du pad met en scène une coupe de choc sur un cul tournoyant dans le bar à hôtesses où Vicky a pris un emploi et où elle rencontre son protecteur occasionnel, un gangster bénin avec une tendance bouddhiste (Hou régulier Jack Kao).

“Millennium Mambo” a été créé au Festival de Cannes 2001, où il a reçu un accueil mitigé et un prix pour la conception sonore. Premier long métrage de Hou depuis son exquise pièce d’époque “Flowers of Shanghai”, le film a marqué son entrée dans le territoire contemporain occupé par deux de ses plus jeunes admirateurs, les cinéastes Olivier Assayas et Wong Kar-wai.

Le film a un look majuscule, et la restauration 4K, qui ouvrira au Metrograph à Manhattan le 23 décembre, lui rend justice.

Sordide mais transcendant, baigné d’une brume néon et réglé sur un rythme techno implacable, Hou Hsiao-hsien’s « Millenium Mambo » – l’histoire d’une adolescente de club de Taipei – n’est pas seulement le film le plus pop que le grand cinéaste taïwanais ait jamais réalisé, mais, par intermittence, parmi les plus étonnamment beaux.

Certains ont pris “Millennium Mambo” comme la tentative malavisée de Hou de se connecter avec une jeune génération, oubliant peut-être qu’il avait commencé sa carrière en tant que cinéaste commercial et réalisé plus de quelques “films pour la jeunesse” – notamment le pas différent et initialement sous-estimé “Fille de Le Nil.”

Selon Maggie Cheung, Hou voulait à l’origine qu’elle joue Vicky, face à Tony Leung, sa co-vedette de “In the Mood for Love”. Shu Qi est un acteur moins subtil que Cheung, mais le film en est plus fort. Étonnamment photogénique, distant et autodestructeur, tour à tour passif et hystérique, le personnage de Shu Qi vit en transe, rappelant la superstar de Warhol Edie Sedgwick. Comme l’a écrit le critique du New York Times, Elvis Mitchell, dans sa critique légèrement favorable, “l’insistance de l’électronica high-throb interpelle Vicky, de sorte qu’elle écrase les pensées hors de sa tête”.

Le comportement névrotique de Vicky fait de “Millennium Mambo” presque une histoire de cas ou, étant donné sa narration répétitive en voix off, une sorte de ballade. En même temps, comme les autres films de Hou, c’est un bretzel temporel. Vicky raconte son histoire, apparemment située en l’an 2000, à partir d’un point de 10 ans dans le futur. Il n’est pas rare que nous entendions parler d’événements avant de les voir.

Les plus mystérieuses sont les brèves séquences se déroulant dans l’île japonaise endormie et enneigée d’Hokkaido – un environnement alpin très différent de la vapeur de Taipei. Ces scènes non motivées sont-elles un flash-forward sur l’avenir serein de Vicky ? Un happy end volontairement peu convaincant à la Douglas Sirk ? Un fantasme déclenché par sa rencontre fortuite, en boîte, avec deux frères japonais ?

Que le réalisateur soit en quelque sorte un japonophile – et que, dans un spasme d’ambiguïté narrative, Vicky se retrouve dans la ville enneigée qui accueille le Festival international du film fantastique de Yubari – pourrait soutenir l’une de ces théories.

