Milledgeville prend le dessus sur St. Thomas More – Shaw Local

Les Missiles de Milledgeville ont transformé un match serré en une éruption avec 30 points au quatrième quart dans une victoire de 46-6 contre St. Thomas More pour clôturer la saison régulière samedi après-midi au Floyd Daub Field.

Connor Nye a réussi deux touchés au premier quart, l’un sur une course de 1 verge et l’autre sur un retour d’échappé de 82 verges pour une avance de 16-0. Après que les Sabres aient marqué avec 1:43 à faire au troisième quart pour réduire le déficit à 16-6, Nye a lancé une frappe de 8 verges à Kacen Johnson sept secondes dans le quatrième quart pour porter le score à 22-16, puis Kolton Wilk ( 36 verges), Bryce Aude (15 verges) et Bryce McKenna (4 verges) ont tous couru pour les scores au cours de la finale 9:21; Wilk et Aude sont arrivés à seulement 17 secondes d’intervalle.

Wilk a terminé avec 20 courses pour 154 verges, tandis que Nye a couru 14 fois pour 61 verges et a été 9 en 17 passes pour 63 verges. Johnson a réussi quatre attrapés pour 25 verges, et Aude a eu 2 réceptions pour 27 verges,

Les Missiles ont battu les Sabres 313-186 au total des verges, dont 250-49 au sol.

Eastland-Pearl City 26, Chester 14 : Les Wildcatz ont clôturé leur saison avec une victoire sur Chester, en séries éliminatoires, dans un match sur site neutre à Tremont, alors que les équipes se sont rencontrées à mi-chemin entre leurs lycées séparés d’environ 330 miles.