Milledgeville ne peut pas suivre West Central après la mi-temps de la défaite en quart de finale de l’I8FA sur la route – Shaw Local

L’entraîneur de Milledgeville, Jason Wroble, pensait que ses Missiles avaient bien joué samedi lors de leur quart de finale de l’Illinois 8-Man Football Association contre West Central, mais le Heat a quand même remporté une victoire 38-14.

Milledgeville menait 8-6 avec 4:12 à faire au premier quart après la frappe de 12 verges de Connor Nye contre Bryce Aude, puis a égalé le match 14-14 avec 4:50 à faire avant la mi-temps sur le touché de 1 mètre de Kolton Wilk.

Les Missiles ont ensuite recommencé à rouler tard dans le deuxième quart-temps pour reprendre la tête, mais une passe renversée a été interceptée. Sur la possession qui a suivi, Mason Carnes de West Central a connecté une passe de 45 verges à Kaiden Droste avec 33,6 secondes à jouer pour donner au Heat une avance de 22-14 à la mi-temps.

« Nous entrions [to score] à la fin de la première mi-temps, ils ont fait un bon jeu et ont fait une passe pour une interception », a déclaré l’entraîneur de Milledgeville, Jason Wroble. «Ensuite, nous les avons arrêtés sur les deux premiers jeux et leur avons fait passer le troisième essai, mais nous avons raté une interception. Nous avons bourré leur porteur de ballon au quatrième essai, mais d’une manière ou d’une autre, il a réussi à sortir de là pour le premier essai, et ils ont marqué un long touché. Cela a changé le jeu.

“J’avais l’impression que nous dominions la première mi-temps et que nous étions toujours menés par huit à la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, ils ont trouvé leur jeu de course et ont resserré les vis de la défense, et nous n’avons rien pu faire.

Wroble a déclaré que le vent a joué un rôle, car Milledgeville aime passer plus que West Central, et a mentionné qu’il y avait un jeu en particulier où Kacen Johnson était grand ouvert derrière la défense, mais le vent a poussé Connor Nye à quelques mètres trop loin. le terrain pour une incomplétude au lieu d’une prise de touché.

Droste a marqué son troisième touché au sol avec 4:24 à faire au troisième quart pour une avance de 30-14, puis Carnes a couru à partir de 3 mètres avec 3:47 à faire dans le match pour terminer le score.

Nye a couru 20 fois pour 107 verges et a lancé pour 19 verges et un score; il a également réussi 13 plaqués en défense. Wilk a couru pour 69 verges et un touché en 13 courses, et Aude a capté trois passes pour 27 verges et le TD. Eric Ebersole a mené les Missiles avec 15 plaqués, et Cayden Akers (13) et Bruce Raymond (10) ont également eu des arrêts à deux chiffres.

Droste a terminé avec 28 courses pour 174 verges et trois touchés, avec des sprints de 34 et 46 verges au premier quart. Parker Meldrum a couru 18 fois pour 74 verges pour West Central, et Carnes a couru pour 62 verges et un touché tout en passant pour 51 verges et un score. Droste a eu les trois réceptions pour le Heat.

“Nous avons commis des erreurs en seconde période, et ils obtenaient 3 ou 4 verges par course, et nous avons eu du mal à sortir du terrain en défense”, a déclaré Wroble. «Leur porteur de ballon est glissant et difficile à poser, et il y a eu plusieurs fois où nous étions dans le champ arrière et un jeu qui aurait dû être une perte s’est transformé en un gain de 5 verges pour eux. Nous ne pouvions tout simplement pas trouver le gros jeu quand nous en avions besoin, et West Central l’a fait.

Le Heat se rendra à Polo pour affronter Marcos, double champion en titre de l’État I8FA, lors d’un match de demi-finale le week-end prochain.