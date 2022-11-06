Millbrook Junior High annonce les tableaux d’honneur du premier trimestre – Shaw Local

Millbrook Junior High School a récemment annoncé les étudiants nommés au tableau d’honneur pour la période de notation du premier trimestre de l’année scolaire 2022-23. Un * désigne les étudiants avec une moyenne pondérée cumulative de 4,0.

A (3.5) Tableau d’honneur

Huitième année

Nathan Adams, Austin Brown, Rylan Cass, Sadie Clausel, Jaxon Collins, Samantha Cotton, Anna Creps, Makenzie Doss, Logan Guardiola, Taylor Jeffers, *Adelaide Johnson, *Tessa Kot, Malia Maddox, Caleb Morgan, Vyvienn O’Connell, Hannah Severson, Shawn Seyller, Zeke Stewart, Gavin Storey, Owen Underhill, Rylie Young

Septième grade

Perla Badillo, *Madison Brown, *Rylie Carlson, James DiClementi, Melanie Gonzalez, Hadley Hergenhahn, Katelyn Hobbs, *Scarlett Hopkins, Jacey Johnson, James Kath, Dorothy Klatt, *Eastin McBroom, Brayden Miller, Jonathan Nicosia, Patricia Pedroza, Cayla Pottinger, Liam Smith, Ethan Stanford, Ashlen Underhill, Tuckyr Vana, *Wren Winner, Mandy Winninger

Sixième année

Nolan Anderson, Kainnen Bailey, *Trevor Bender, Tim Blanchard, Teagen Britz, Jaxon Brunke, Olivia Callier, *Zoey Carlson, Clayton Christian, Sean Crowe, Teighan English, *Dakota Getz, Dylan Guardiola, Lily Hansen, Claudia Heubel, Talyn Holmstrom , Nora Johnson, Dylan Kulbartz, Sophia Ludwig, Evan Maddox, Bryson Ness, *Jakob Nichols, Kenzie Nichols, Tanner O’Connell, Amaris Pasillas, Monica Pedroza, Jacob Severson, Mason Seybold, Madelyn Smieszkal, Allison Walker

Cinquième année

Starlynn Acosta, *Elin Begovac, Zeke Blanchard, Carter Cieply, Wyatt Clausel, Shannon DiClementi, Juliette Fordyce, Ava Greer, Ferne Johnson, Brendan Kailus, Eloise Klatt, Micah Labhart, William Linke, Juliana Maloney, Bryson Miller, McKinlee Morsch, Courtney Rogers, Adalyn Schmitt, Avery Stanford, Hunter Stuber, Tenley Wills, Beatrice Wood, Payton Yaggie

B (3.0) Tableau d’honneur

Huitième année

Aubrie DeBoard, Madison Hobbs, AJ Olson, Dylan Thomas, Evan Toftoy, Matthew Underhill

Septième grade

Tess Acosta, Liam Begovac, Makaylee Minnis, Colin Shields

Sixième année

Wyatt Bickle

Cinquième année

Atheana Jacobo, Natalie Sanders, Kristopher Stewart, Jameson Walker, Nariah West