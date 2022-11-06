Millbrook Junior High annonce les tableaux d’honneur du premier trimestre – Shaw Local

Millbrook Junior High School a récemment annoncé les étudiants nommés au tableau d’honneur pour la période de notation du premier trimestre de l’année scolaire 2022-23. Un * désigne les étudiants avec une moyenne pondérée cumulative de 4,0.
A (3.5) Tableau d’honneur
Huitième année
Nathan Adams, Austin Brown, Rylan Cass, Sadie Clausel, Jaxon Collins, Samantha Cotton, Anna Creps, Makenzie Doss, Logan Guardiola, Taylor Jeffers, *Adelaide Johnson, *Tessa Kot, Malia Maddox, Caleb Morgan, Vyvienn O’Connell, Hannah Severson, Shawn Seyller, Zeke Stewart, Gavin Storey, Owen Underhill, Rylie Young
Septième grade
Perla Badillo, *Madison Brown, *Rylie Carlson, James DiClementi, Melanie Gonzalez, Hadley Hergenhahn, Katelyn Hobbs, *Scarlett Hopkins, Jacey Johnson, James Kath, Dorothy Klatt, *Eastin McBroom, Brayden Miller, Jonathan Nicosia, Patricia Pedroza, Cayla Pottinger, Liam Smith, Ethan Stanford, Ashlen Underhill, Tuckyr Vana, *Wren Winner, Mandy Winninger
Sixième année
Nolan Anderson, Kainnen Bailey, *Trevor Bender, Tim Blanchard, Teagen Britz, Jaxon Brunke, Olivia Callier, *Zoey Carlson, Clayton Christian, Sean Crowe, Teighan English, *Dakota Getz, Dylan Guardiola, Lily Hansen, Claudia Heubel, Talyn Holmstrom , Nora Johnson, Dylan Kulbartz, Sophia Ludwig, Evan Maddox, Bryson Ness, *Jakob Nichols, Kenzie Nichols, Tanner O’Connell, Amaris Pasillas, Monica Pedroza, Jacob Severson, Mason Seybold, Madelyn Smieszkal, Allison Walker
Cinquième année
Starlynn Acosta, *Elin Begovac, Zeke Blanchard, Carter Cieply, Wyatt Clausel, Shannon DiClementi, Juliette Fordyce, Ava Greer, Ferne Johnson, Brendan Kailus, Eloise Klatt, Micah Labhart, William Linke, Juliana Maloney, Bryson Miller, McKinlee Morsch, Courtney Rogers, Adalyn Schmitt, Avery Stanford, Hunter Stuber, Tenley Wills, Beatrice Wood, Payton Yaggie
B (3.0) Tableau d’honneur
Huitième année
Aubrie DeBoard, Madison Hobbs, AJ Olson, Dylan Thomas, Evan Toftoy, Matthew Underhill
Septième grade
Tess Acosta, Liam Begovac, Makaylee Minnis, Colin Shields
Sixième année
Wyatt Bickle
Cinquième année
Atheana Jacobo, Natalie Sanders, Kristopher Stewart, Jameson Walker, Nariah West