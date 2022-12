Millbrook Junior High aide le garde-manger communautaire du comté de Kendall – Shaw Local

En préparation pour les vacances, le conseil étudiant de Millbrook Junior High a réfléchi à des moyens de redonner à la communauté. Les membres espéraient collecter et donner des marchandises au garde-manger communautaire du comté de Kendall. L’objectif était de collecter 400 objets. En trois semaines, et seulement 124 étudiants à faire un don, Millbrook a collecté 956 articles.

Les classes de septième et de huitième année se sont ensuite portées volontaires au garde-manger. Les élèves ont passé deux heures à organiser, ranger et nettoyer les étagères et les vêtements. Ils ont appris que le garde-manger n’est pas seulement une distribution de nourriture, mais fournit de nombreux autres services à la communauté et regorge de personnes incroyables dont le travail bénévole acharné ne passe pas inaperçu.