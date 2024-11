Milla Jovovich jouera dans le dernier film de George A. Romero Zombie, Twilight of the Dead

George A. Romero travaillait sur ce qui aurait été son dernier film de zombies lorsqu’il est décédé en 2017 et maintenant, après des années de taquineries, cela se produit enfin. La succession de Romero s’est associée à la société de production Roundtable pour réaliser le film, intitulé Crépuscule des morts, à la vie. Et alors que l’entreprise avait déjà embauché Brad Anderson (Séance 9) à la réalisation, ils ont désormais ajouté Milla Jovovich (Le cinquième élément) et Betty Gabriel (Sortir) pour jouer.

« Nous sommes ravis de partager le retour de Milla Jovovich au genre zombie de cette manière fraîche et originale avec Crépuscule des morts, » Sarah Donnelly de la table ronde a déclaré Date limite. « Avec la mise en scène magistrale et visionnaire de Brad et la capacité unique de Milla à dominer l’écran en tant que véritable star d’action dotée d’une profondeur émotionnelle et d’une résilience, il ne fait aucun doute que ce film se démarquera de manière captivante et convaincante dans le genre. »

Crépuscule sera le septième film de la saga Romero, qui a débuté avec le film phare de 1968 La nuit des morts-vivants et a continué dans les années 1978 L’aube des mortsannées 1985 Jour des Mortsannées 2005 Terre des morts, années 2007 Journal des morts, et 2009 Survie des morts. Cette fois, le film se déroulera sur une île tropicale et « plongera dans la nature sombre de l’humanité du point de vue des derniers humains sur terre pris entre des factions de morts-vivants », selon Deadline.

« Je vois ce film de la même manière que les thrillers post-apocalyptiques à succès comme Je suis une légende, un endroit calme, La routeet Le dernier d’entre nous– des histoires de genre aussi émouvantes qu’intenses », a déclaré Anderson. «Quand j’ai lu pour la première fois Crépuscule des morts J’ai pleuré à la fin. Ce qui est bizarre pour un film de ce type. Mais il y a ce genre d’attrait, ce mélange d’horreur et de chagrin que j’adore.

On ne sait pas qui incarnent Jovovich ou Gabriel, ni quand le film sortira, mais le tournage aura lieu en 2025.