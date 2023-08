Milla Jovovich et sa fille Ever Gabo Rock Denim Shorts lors de leurs achats – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Milla Jovovich47 ans, et sa fille Toujours Gabo Anderson, 15 ans, ressemblaient à des jumeaux lors d’une sortie d’épicerie cette semaine. L’actrice et son sosie portaient des hauts décontractés, dont un t-shirt gris pour elle, un débardeur bleu marine pour sa mini-moi et un short en jean, sur de nouvelles photos prises à l’extérieur du magasin. Milla portait également des tongs noires tandis qu’Ever portait des baskets noires et blanches.

Les deux dames avaient les cheveux lâchés et la mère adorée tenait un sac d’épicerie alors qu’elle marchait à côté de l’adolescente. Ever avait son téléphone dans une main et semblait discuter avec sa mère alors qu’ils sortaient du magasin. Ils ont également tous les deux affiché des sourires à un moment donné.

En plus d’Ever, Milla partage des filles Dashiel Edan8 et Osian Lark Elliot3 , avec son mari, directeur Paul WA Anderson. Bien que les deux plus jeunes soient encore en train de découvrir leurs joies dans la vie, Ever a déjà suivi les traces de Milla et a commencé à jouer. En 2016, elle a dépeint une version plus jeune du personnage de sa mère dans Resident Evil : Le dernier chapitreet en 2021, elle est apparue comme une version plus jeune de de Scarlett Johansson personnage dans le Veuve noire film.

Milla a déjà parlé de ses sentiments sur la carrière d’actrice croissante de sa fille aînée. « D’une part, je suis terrifiée parce que je sais à quel point cette industrie est difficile », a-t-elle déclaré en 2020, par Divertissement ce soir. « Et d’un autre côté, je suis folle de joie parce que j’ai l’impression que mon enfant a trouvé sa passion, et elle est très concentrée là-dessus depuis qu’elle a cinq ans. Elle a grandi sur des plateaux avec son père et moi et, vous savez, on dirait que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre.

Cette année, Ever est également apparu dans le rôle principal de Disney’s Peter Pan et Wendy, l’adaptation en direct. « C’était incroyable », a-t-elle dit Divertissement ce soir Canada. « Mes parents m’ont donné des conseils incroyables à ce sujet. Ma mère et moi avons fait des lectures de ligne pour l’audition. Pour le film, c’était plus, nous allions tous sur le plateau, puis nous nous en allions et nous nous amusions beaucoup.

« Je ne voulais pas du tout grandir », a-t-elle ajouté. « J’ai adoré pouvoir mener une vie insouciante où je pouvais manger sur le menu des enfants, et personne ne me regardait de façon amusante. Et je n’étais définitivement pas pressé de grandir quand j’étais plus jeune.

