Milla Jovovich dirigera « Twilight Of The Dead » de George A. Romero

EXCLUSIF: Milla Jovovitch (Resident Evil) et Betty Gabriel (Sortir) devraient jouer dans Crépuscule des mortsla prochaine fonctionnalité de L’appel et Le machiniste réalisateur Brad Anderson.

Le domaine George A. Romero s’associe au financier-producteur basé à Los Angeles Roundtable sur le « septième et dernier volet » du film phare Mort-vivant franchise. L’icône de l’horreur Romero avait écrit un traitement pour le film avant de mourir en 2017 et il considérait Crépuscule des morts comme conclusion de sa saga épique, qui comprenait six films et divers spin-offs et remakes.

Fortitude International présentera le projet à l’American Film Market la semaine prochaine, la production étant prévue pour mars.

Situé sur une île tropicale, on nous dit Crépuscule des morts « plongera dans la nature sombre de l’humanité du point de vue des derniers humains sur Terre qui sont pris entre des factions de morts-vivants ».

Le projet renvoie Jovovich pour combattre les morts-vivants après son rôle principal de longue date dans la franchise à succès de zombies. Resident Evil.

Greg Nicotero, concepteur d’effets de maquillage vétéran respecté, et son groupe KNB EFX créeront et dirigeront les effets de maquillage. Nicotero a commencé sa carrière avec la suite de Romero en 1985. Jour des Morts et était un collaborateur fréquent du cinéaste. Il est également connu pour avoir travaillé sur Mort ambulant série.

Le réalisateur Anderson a expliqué : « Je vois ce film de la même manière que les thrillers post-apocalyptiques à succès tels que Je suis une légende, un endroit calme, La route et Le dernier d’entre nous – des histoires de genre aussi émouvantes qu’intenses. Quand j’ai lu pour la première fois Crépuscule des mortsj’ai pleuré à la fin. Ce qui est bizarre pour un film de ce type. Mais il y a ce genre d’attrait, ce mélange d’horreur et de chagrin que j’adore.

« C’est avec grand plaisir que je travaille avec mes partenaires de Roundtable pour enfin diffuser le dernier opus du canon The Dead de George A. Romero auprès des fans », a déclaré Suzanne Desrocher-Romero, veuve de Romero et fondatrice de la Fondation George A. Romero. « C’est ce que les fans attendaient, et avec Brad Anderson à la barre, ce sera sensationnel. »

Sarah Donnelly de Roundtable Entertainment a ajouté : « Nous sommes ravis de partager le retour de Milla Jovovich au genre zombie de cette manière fraîche et originale avec Crépuscule des morts. Avec la mise en scène magistrale et visionnaire de Brad et la capacité unique de Milla à dominer l’écran en tant que véritable star d’action dotée d’une profondeur émotionnelle et d’une résilience, il ne fait aucun doute que ce film se démarquera de manière captivante et convaincante dans le genre.

L’équipe derrière le projet nous avait précédemment dit qu’elle n’avait pas fermé la porte à la possibilité de films supplémentaires dans une nouvelle franchise, si celle-ci se passait bien.

Crépuscule des morts est produit par John Baldecchi et Donnelly pour Roundtable Entertainment avec les producteurs exécutifs Dominic Ianno, Alex Dundas, Jason Resnick, Stephanie Caleb et Nadine De Barros de Fortitude.

Le film sera produit aux côtés de Desrocher-Romero, Bob Yari, Paolo Zelati et des co-financiers R. Wesley Sierk et Jina Panebianco de Caliwood Pictures. Le traitement a été écrit par George A. Romero et Zelati, avec le scénario écrit par Joe Knetter, Zelati et Robert Lucas. Stephanie Holbrook s’occupe du casting.

Jovovich est remplacé par Untitled Entertainment, CAA et Hansen Jacobson. Gabriel est remplacé par Untitled Entertainment et Gersh. Anderson est remplacé par Paradigm.