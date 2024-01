Milkshakes, smoothies et soul food : comment Biden espère qu’un retour à la politique de vente au détail portera ses fruits en novembre

Washington

Un noir et blanc milk-shake à Raleigh. Un smoothie à la mangue à l’extérieur d’Allentown. Nourriture pour l’âme Charleston.

De retour sur le campagne sentier, le président Joe Biden se rapproche des comptoirs de plats à emporter, se présente aux employés des restaurants et se glisse dans les kiosques alors qu’il cherche des votes, un retour à la politique de vente au détail que ses collaborateurs espèrent pouvoir aider à briser les chiffres de désapprobation obstinés, les questions sur son bilan et inquiétudes persistantes quant à son âge.

La théorie : plus il y aura de gens qui verront et communiqueront avec Biden de près et en personne, plus qui seront convaincus qu’il en mérite un autre. quatre ans au pouvoir.

Il ne s’agit pas exactement d’une tactique révolutionnaire : les politiciens se rendent dans les diners, les pizzerias et toutes sortes de restaurants locaux depuis des décennies (ces « haltes-in » sont presque toujours soigneusement planifiées, même pour les candidats qui ne sont pas présidents en exercice).

Pourtant, certains alliés de Biden affirment qu’ils ont fait pression pour que le président fasse un retour rapide à la politique de vente au détail, estimant que c’est en appuyant sur la chair qu’il peut démontrer certains de ses meilleurs atouts – comme trouver des liens et comprendre les problèmes des gens – tout en en atténuant certains. du pire, comme une propension à la longue haleine.

Alors que la nouvelle année commence, le changement de style est évident alors que l’équipe de Biden explore de nouvelles façons de placer le président parmi le peuple. Jusqu’à vendredi, le président n’avait pas encore organisé un seul événement public à la Maison Blanche en 2024, choisissant de passer moins de temps dans la salle Est à parler derrière un podium et plus de temps dans les États du champ de bataille pour commander des milkshakes.

Les conseillers de campagne de Biden affirment qu’il n’y a tout simplement pas de substitut à la politique de vente au détail traditionnelle, comme visiter des restaurants et des cafés, se serrer la main et prendre des selfies, et – en particulier pour ce président avec la célèbre dent sucrée des glaces – des visites gratuites dans les glaces locales. salons de crème.

“Nous savons que l’arme secrète du président est de se connecter avec les gens, et nous passons ce temps en ce moment à essayer de nouvelles façons d’atteindre et de connecter les Américains au programme du président”, a déclaré Rob Flaherty, directeur adjoint de la campagne de Biden.

Alors que le président brigue un second mandat, ces brèves occasions de se mêler aux électeurs potentiels sont particulièrement importantes, affirment les conseillers, qui estiment que la famille et les amis sont souvent des communicateurs plus efficaces que la campagne ou les médias traditionnels, et que les rencontres individuelles peuvent avoir un impact. un impact plus profond que les discours de campagne ou les articles de presse.

Les conseillers affirment que ce type d’organisation relationnelle devrait constituer une partie particulièrement importante de l’effort de réélection de Biden.

Jeudi, après avoir prononcé un discours officiel à Raleigh, en Caroline du Nord, sur l’expansion de l’Internet haut débit dans les communautés rurales, Biden est passé chez la chaîne de restauration rapide Cook Out pour une friandise glacée.

« Le gouverneur se vantait de votre logement », a-t-il déclaré à quelques ouvriers qui l’attendaient dehors. “Il a dit que vous aviez les meilleurs shakes de Caroline du Nord.”

Après avoir récupéré un shake noir et blanc – « triple épaisseur », a-t-il expliqué aux journalistes à proximité – Biden s’est rendu dans une maison privée, où sa campagne a déclaré qu’il était assis avec une famille pour une « conversation à la table de la cuisine » sur leur vie et leurs expériences. .

Les journalistes n’étaient pas autorisés à entrer, mais la discussion – à laquelle participait un éducateur qui avait vu une partie importante des dettes étudiantes annulées grâce aux efforts de Biden – semblait destinée à figurer dans les futurs documents de campagne.

Une semaine plus tôt, en Pennsylvanie, Biden avait complètement renoncé à prononcer un discours, s’adressant directement à un certain nombre de petites entreprises pour souligner le bilan de son administration en matière de soutien à de nouvelles entreprises.

Le président a passé plus d’une heure à passer d’un magasin de course à pied à un magasin de vélos en passant par un café, discutant longuement avec les propriétaires de leurs expériences pendant et après la pandémie. La Maison Blanche a rapidement transformé les éléments de la visite en contenu pour les comptes de médias sociaux du président et ses collaborateurs ont promu la couverture médiatique locale de l’arrêt.

Les conseillers du président estiment qu’il n’y a pas de meilleur défenseur de Biden que l’homme lui-même, mais certains reconnaissent en privé que le format habituel de ses événements – généralement un discours derrière un podium, souvent avec bon nombre des mêmes lignes tissées – n’a pas toujours rompu. à travers ou amplifié ses meilleurs traits.

Le principal des traits que son équipe espère mettre en valeur est la capacité de Biden à se connecter avec les individus à un niveau humain – le backslapping du « Joe ordinaire » qui a largement façonné la personnalité politique de Biden pendant des décennies.

Lorsqu’il s’est rendu à l’extérieur d’Allentown, en Pennsylvanie, Biden a reconnu que ses efforts jusqu’à présent n’avaient pas fait assez pour percer auprès des électeurs – même si l’économie s’améliore régulièrement.

« Si vous remarquez, ils se sentent beaucoup mieux quant à la situation économique. Ce que nous n’avons pas fait, c’est leur faire savoir exactement qui a fait changer les choses », a-t-il déclaré.

Les principaux conseillers du président reconnaissent que la Maison Blanche a consacré énormément de temps au cours du dernier trimestre 2023 à la guerre qui a éclaté en Israël le 7 octobre, et que l’attention massive et intense portée au conflit a empêché la Maison Blanche d’accumuler les efforts de Biden. calendrier avec plus de voyages et d’engagements politiques.

S’adressant aux donateurs démocrates en décembre, Biden lui-même a estimé qu’il passait 75 % de ses journées à traiter avec des dirigeants étrangers et à parcourir le monde.

Mais alors que la guerre entre Israël et le Hamas passe à une phase de moindre intensité – du moins dans l’espoir des responsables américains – les conseillers de l’aile ouest et les responsables de campagne espèrent que Biden sera libre d’avoir un calendrier de campagne plus chargé au cours des premiers mois. de l’année électorale.

L’équipe de Biden affirme qu’il tire son énergie de rencontrer de « vraies » personnes dans des contextes « réels », ce qui lui donne un coup de pouce mental après des heures passées à rencontrer des conseillers dans le bureau ovale ou la salle de crise.

Comme l’a dit simplement un haut responsable de la campagne, l’opération de réélection préférerait de loin que Biden parle, par exemple, des frais indésirables – dans le cadre d’un effort visant à réduire les coûts pour les consommateurs que l’administration tente de mettre en avant avant les élections. – que les deux guerres qui ont éclaté sous la direction de Biden en Israël et en Ukraine.

Et s’il peut parler de réduction des coûts dans un restaurant ou un magasin de scoop, tant mieux.