Milkha Singh succombe à COVID-19, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Farhan Akhtar et d’autres pleurent la disparition de Flying Sikh ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Le légendaire sprinter indien, Milkha Singh – le Flying Sikh a rendu son dernier soupir le 18 juin 2021, en raison de complications liées au COVID. La nation entière a pleuré sa disparition et a présenté ses condoléances en ligne. L’icône du sprint nonagénaire est décédée vendredi à 23h30 à Chandigarh.

Bollywood trop payé hommage à la légende nommée Milkha Singh. D’Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar à Taapsee Pannu et Farhan Akhtar, qui a joué le rôle principal dans le biopic de Milkha Singh – Bhaag Milkha Bhaag – a envahi les réseaux sociaux pour exprimer son chagrin.

T 3940 – Dans le chagrin .. Milkha Singh décède .. la fierté de l’Inde .. un grand athlète .. un plus grand humain ..

Waheguru di Mehr .. prières – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 19 juin 2021

Le Flying Sikh n’est peut-être plus avec nous en personne, mais sa présence sera toujours ressentie et son héritage restera inégalé… Une inspiration pour moi… une inspiration pour des millions de personnes. Repose en paix Milkha Singh monsieur. – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 18 juin 2021

Incroyablement triste d’apprendre la disparition de #MilkhaSingh ji. Le seul personnage que je regrette à jamais de ne pas avoir joué à l’écran !

Puissiez-vous avoir une course dorée au paradis, Flying Sikh. Om shanti, Monsieur – Akshay Kumar (@akshaykumar) 19 juin 2021

Et il s’est envolé — taapsee pannu (@taapsee) 18 juin 2021

La famille Singh endeuillée a confirmé la nouvelle dans un communiqué disant : « C’est avec une extrême tristesse que nous aimerions vous informer que Milkha Singh Ji est décédé. Il s’est battu avec acharnement mais Dieu a ses moyens et c’était peut-être le véritable amour et la camaraderie que les deux notre mère Nirmal Ji et maintenant papa sont décédés en l’espace de 5 jours. »

Milkha Singh a été testée positive au COVID-19 le mois dernier et était en isolement à son domicile à Chandigarh avant d’être admis à l’USI de l’hôpital de l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales (PGIMER) à Chandigarh.

L’athlète légendaire est quatre fois médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958. Il est toujours le seul athlète indien à remporter l’or dans le championnat d’Asie et du Commonwealth. Il a reçu le Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile de l’Inde, en reconnaissance de ses réalisations sportives. Milkha Singh laisse dans le deuil un fils et trois filles.

Son fils Jeev Milkha Singh est également un golfeur renommé. L’épouse de Singh et ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine indienne de volleyball, Nirmal Milkha Singh a succombé à COVID-19 à l’âge de 85 ans le 13 juin.

(Avec entrées ANI)