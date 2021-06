Milkha Singh mort Actualités Derniers Rites Crémation Mises à jour en direct

Le PGIMER a également publié un communiqué et exprimé ses condoléances. « … malgré les meilleurs efforts déployés par une équipe médicale, Milkha Singh ji n’a pas pu être récupéré de son état critique et après un combat courageux, il est parti pour sa demeure céleste à 23h30 », a déclaré l’hôpital.

Le directeur de PGIMER, le professeur Jagat Ram, a déclaré que Milkha « restera dans les mémoires pour ses réalisations exceptionnelles sur et en dehors du terrain et sa personnalité attachante et humaine ». Milkha avait contracté COVID-19 le mois dernier et testé négatif pour le virus mercredi lorsqu’il a été transféré aux soins intensifs généraux dans un autre bloc de l’hôpital. Il était « stable » avant jeudi soir.

L’épouse de Milkha, Nirmal, âgée de 85 ans, qui avait également été infectée par le virus, est décédée dimanche dans un hôpital privé de Mohali. Le couple était soupçonné d’avoir contracté l’infection d’une aide ménagère. Milkha a été admis au PGIMER le 3 juin après que son taux d’oxygène ait baissé à la maison après un traitement à l’hôpital Fortis de Mohali pendant une semaine.

L’athlète légendaire est quatre fois médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958, mais sa plus grande performance reste la quatrième place de la finale du 400 m des Jeux olympiques de Rome en 1960. Son chrono de 45,6 secondes dans la capitale italienne est resté le record national pendant 38 ans avant que Paramjeet Singh ne le batte en 1998.

Il a également représenté l’Inde aux Jeux olympiques de 1956 et 1964 et a reçu le Padma Shri en 1959. Après avoir été testé positif pour COVID-19 le 19 mai, Milkha était resté en isolement à domicile dans sa résidence de Chandigarh jusqu’au 23 mai et a été admis à l’hôpital Fortis de Mohali le 24 mai alors qu’il continuait à avoir de la fièvre, avait des courbatures et une perte d’appétit.

Son fils golfeur Jeev, qui était à Dubaï à ce moment-là, était arrivé ici le 22 mai tandis qu’une autre fille Mona Milkha Singh, médecin aux États-Unis, est également arrivée ici plus tard. L’hôpital Fortis avait précédemment diagnostiqué chez le couple une « pneumonie COVID ».

À Fortis, le couple a également partagé la même chambre pendant quelques jours. Après avoir été admis au PGIMER au début du mois, Milkha avait reçu un appel téléphonique du Premier ministre Narendra Modi, s’enquérant de sa santé.

Modi, tout en pardonnant la disparition de Milkha, s’est souvenu de cette conversation de vendredi et a déclaré que « je ne savais pas que ce serait notre dernière conversation ». « Avec le décès de Shri Milkha Singh Ji, nous avons perdu un sportif colossal, qui a captivé l’imagination de la nation et qui avait une place spéciale dans le cœur d’innombrables Indiens. « Sa personnalité inspirante a séduit des millions de personnes. Angoissé par sa disparition », a tweeté le Premier ministre.

