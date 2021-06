Milkha Singh montre une « amélioration continue » : l’hôpital

Le sprinteur légendaire Milkha Singh a montré une amélioration constante dans un hôpital local où il est traité pour Covid-19, et sa femme Nirmal se bat contre le coronavirus dans un hôpital de Mohali à proximité. « Le sprinter légendaire Shri Milkha Singh qui a été admis dans les soins intensifs du bloc NHE de PGIMER depuis le 3 juin et qui reçoit un traitement pour Covid-19 montre une amélioration continue », a déclaré le bulletin de santé du Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER) « Sur la base de tous les paramètres médicaux de dimanche, son état a été mieux observé que les jours précédents. Il est surveillé en permanence par l’équipe médicale du PGIMER », a-t-il déclaré.

Singh, 91 ans, a été admis le mois dernier à l’hôpital Fortis de Mohali après avoir été testé positif au Covid-19.

Cette semaine, Singh est sorti de l’hôpital de Mohali. Mais il a dû être emmené au PGIMER le 3 juin après s’être plaint d’un faible niveau d’oxygène.

La famille de Singh a également publié une déclaration dimanche, affirmant que le sprinter légendaire s’améliore et que sa santé est stable. « Sa femme, Nirmal 82, continue de se battre avec courage », a déclaré la famille.

