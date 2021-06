Milkha Singh incinérée avec tous les honneurs de l’État à Chandigarh

Sprinter emblématique Milkha Singh a été incinéré samedi avec tous les honneurs de l’État ici, marquant la fin d’une époque au cours de laquelle ses réalisations pionnières sur la piste ont galvanisé une Inde nouvellement indépendante. Milkha, qui avait 91 ans, a reçu des adieux en larmes en présence de membres de sa famille et de plusieurs dignitaires, dont la ministre des Sports Kiren Rijiju. « The Flying Sikh », comme il était affectueusement appelé, est décédé vendredi soir en raison de complications liées au COVID-19.

Son fils et golfeur Jeev Milkha Singh a allumé le bûcher funéraire. Le gouverneur du Pendjab et vice-président de l’administrateur de Chandigarh Singh Badnore, le ministre des Finances du Pendjab Manpreet Singh Badal, le ministre des Sports de l’Haryana Sandeep Singh étaient parmi les autres dignitaires qui ont assisté aux derniers sacrements.

Le professeur Jagat Ram, directeur du PGIMER où Milkha a été admise, était également présent. Un contingent de policiers a renversé les armes et a sonné le dernier poteau en l’honneur du sprinter. Milkha a également reçu une salve d’armes à feu. Le gouvernement du Pendjab avait déclaré un deuil d’État d’un jour et un jour férié en signe de respect pour la légende.

Le ministre en chef Amarinder Singh avait déclaré plus tôt dans la journée que le gouvernement du Pendjab accorderait des funérailles nationales à Milkha Singh. Plus tôt, le cortège funèbre est parti de la résidence du secteur 8 de Milkha.

Son corps a été transporté dans un véhicule garni, des gens ordinaires se sont présentés le long du court trajet jusqu’au lieu de crémation du secteur 25 pour rendre un dernier hommage à la légende. Le Milkha est décédé vendredi soir après une bataille d’un mois contre COVID-19. Il avait perdu son épouse Nirmal Kaur, ancienne capitaine de volley-ball national, des suites de la même maladie dimanche.

Le lauréat Padma Shri, qui a été surnommé « The Flying Sikh » pour ses réalisations, laisse dans le deuil Jeev et trois filles. L’athlète légendaire a été quadruple médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958, mais sa plus grande performance est restée la quatrième place de la finale du 400 m des Jeux olympiques de Rome en 1960.

Son chrono de 45,6 secondes dans la capitale italienne est resté le record national pendant 38 ans avant que Paramjeet Singh ne le batte en 1998. Il a également représenté l’Inde aux Jeux olympiques de 1956 et 1964 et a reçu le Padma Shri en 1959.

