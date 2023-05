Militao et Mendy du Real Madrid se battent pour l’UCL alors que Camavinga est blessé

Marco Asensio a marqué alors que le Real Madrid battait Getafe 1-0 au Santiago Bernabeu samedi, avec l’esprit de l’équipe fermement lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi à Manchester City.

La meilleure chance d’une première mi-temps tranquille a vu le gardien de Getafe David Soria bien sauver dans un tête-à-tête avec Federico Valverde, qui a ensuite été signalé hors-jeu par l’arbitre assistant.

Après la pause, l’attaquant de Getafe Borja Mayoral s’est dirigé vers la barre et le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a empêché le tir à longue distance de Juan Iglesias avant qu’Asensio ne donne l’avantage à Madrid de loin. Le remplaçant Vinicius Junior pensait avoir ajouté une seconde, seulement pour que son but soit également déclaré hors-jeu.

Réaction rapide

1. Ancelotti repose les joueurs clés alors que la Ligue des champions devient la priorité du Real Madrid

Un coup d’œil au onze de départ du Real Madrid pour ce match a clairement montré où se situent les priorités de l’entraîneur Carlo Ancelotti. Avec la saison de LaLiga presque terminée – Madrid a lancé 14 points de retard sur le leader Barcelone, qui sera confirmé comme champion avec une victoire dimanche – tout tourne autour de la Ligue des champions.

Par conséquent, Ancelotti a apporté huit changements à l’équipe qui a fait match nul 1-1 ici avec Manchester City mardi. Il n’y avait pas de place dans l’équipe pour Karim Benzema, Rodrygo Goes, David Alaba ou Dani Carvajal, tandis que Vinicius Junior, Luka Modric, Toni Kroos et Antonio Rudiger ont tous commencé sur le banc.

Marco Asensio, à gauche, célèbre avec Vinicius Junior une victoire discrète du Real Madrid contre Getafe en Liga samedi avant un grand décideur de la Ligue des champions contre Manchester City mercredi. Thomas Coex/AFP via Getty Images

Le message était : pas de blessés, s’il vous plaît. Et, compte tenu de la force de Madrid en profondeur, c’était toujours une équipe qui aurait dû en avoir plus qu’assez pour les meilleurs candidats à la relégation Getafe. Un milieu de terrain composé d’Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Dani Ceballos ferait l’envie de la plupart des équipes européennes, sans parler de la Liga.

Au lieu de cela, il y avait peu de rythme, d’enthousiasme ou d’énergie dans la performance de Madrid. L’introduction en seconde période de Kroos, Modric et Vinicius a aidé, et le but d’Asensio leur a donné une victoire serrée.

Une apparente blessure tardive au genou de Camavinga pourrait amener certains fans du Real Madrid à souhaiter qu’Ancelotti soit encore plus conservateur dans son approche si cela s’avère suffisant pour l’empêcher de jouer contre Man City.

2. Militao et Mendy auditionnent pour des rôles contre Man City

Eder Militao et Ferland Mendy ont raté le match nul de Madrid avec Man City en milieu de semaine. L’arrière central Militao a été suspendu, tandis que l’arrière gauche Mendy ne s’était pas encore remis de la blessure au mollet qui l’empêchait d’entrer depuis mars. En leur absence, Antonio Rudiger et Eduardo Camavinga étaient sans doute les deux meilleurs joueurs de Madrid contre City. Rudiger a même réussi à faire taire Erling Haaland.

Et c’était donc une dernière chance pour Militao et Mendy de convaincre Ancelotti qu’ils méritaient une place dans l’équipe du stade Etihad.

L’audition de Mendy n’a duré que 45 minutes, son retour étant soigneusement géré. Il a fait peu de mal, mais n’a pas vraiment attiré l’attention non plus.

Camavinga – qui est passé à l’arrière gauche lorsque Mendy est parti, avant d’être lui-même remplacé – est susceptible de conserver sa place contre City, à moins que son retrait tardif en raison d’une blessure apparente ici ne s’avère plus grave que prévu.

Militao était cependant meilleur, démontrant plus d’une fois sa capacité à porter le ballon par l’arrière. L’international brésilien est l’un des favoris d’Ancelotti, et le laisser de côté – malgré l’impressionnante performance de Rudiger en milieu de semaine – sera une décision beaucoup plus difficile.

3. Hazard n’est plus que l’ombre de lui-même

C’est triste de voir Eden Hazard comme ça. Autrefois meilleur joueur de la Premier League, Hazard a maintenant été réduit à des apparitions pour le Real Madrid dans des matchs qui n’ont pas beaucoup d’importance. Et il n’est même pas capable de les influencer.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

C’était le premier départ de Hazard en Liga depuis septembre et son deuxième toute la saison. Il a marqué une fois cette campagne, contre le Celtic en phase de groupes de la Ligue des champions. Ces chiffres sont confortablement les pires de ses quatre saisons décevantes au Real Madrid. Ancelotti était convaincu plus tôt dans la saison que Hazard pourrait s’avérer un remplaçant utile pour Benzema, en tant que faux neuf. Cela ne s’est pas produit.

Contre Getafe, Hazard a été choisi sur l’aile gauche, autrefois sa position préférée. La baisse de qualité de Vinicius était surprenante. La première mi-temps de Hazard était anonyme, tout comme le reste de l’équipe du Real Madrid. Au début de la seconde mi-temps, il a coupé à l’intérieur depuis la gauche – exactement dans le genre de position à partir de laquelle il a autrefois fait tant de dégâts – pour ensuite tirer une passe sauvagement dépassée sur Asensio.

Après une heure de jeu, il a récupéré le ballon juste à l’extérieur de la surface de Getafe, a remporté un coup franc et a été rapidement remplacé par les sifflets de la foule. C’était une autre nuit à oublier. Et la pire des nouvelles : il lui reste encore un an de contrat.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Marco Asensio, Real Madrid

Offre toujours la chance d’un but avec ses tirs à distance.

Meilleur : Aurélien Tchouameni, Real Madrid

Milieu de terrain dominé dans une performance qui rappelle son début de saison.

Meilleur : Eder Militao, Real Madrid

Confortable à l’arrière, et a donné à Ancelotti quelque chose à penser avant le match contre City.

Eden Hazard a eu son premier départ depuis septembre de l’année dernière et c’était une autre nuit à oublier dans sa carrière au Real Madrid. Angel Martinez/Getty Images

Pire : Eden Hazard, Real Madrid

Était très, très calme sur un départ rare.

Pire : Jaime Mata, Getafe

Offert peu en attaque et a été remplacé tôt.

Pire : Borja Mayoral, Getafe

Dirigé leur meilleure chance sur la barre.

Faits saillants et moments marquants

Le Real Madrid a commencé par une première mi-temps lamentable – c’était presque comme s’ils savaient que ce match n’était pas aussi important que celui qu’ils joueront dans quatre jours en UEFA Champions League.

Mais à la 70e minute, le Real Madrid a fait ce qu’il attendait, grâce à Marco Asensio, et a devancé Getafe.

GOLAZO DE L’EXTÉRIEUR DE LA BOÎTE PAR ASENSIO 🎯 pic.twitter.com/RcAs0kIVvY — ESPN FC (@ESPNFC) 13 mai 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, sur le retour de Mendy : « Notre qualité s’est améliorée [with the substitutes]. Et notre intensité. Nous avons la bonne nouvelle pour Mendy, qui revient d’une grave blessure. Il a fait une bonne première mi-temps… [His substitution] était une précaution, nous voulions lui donner 45 minutes. Il est disponible pour mercredi. »

Ancelotti sur Camavinga qui sort pour blessure : « Il s’est tordu le genou, mais c’est juste un coup. Demain, il se reposera comme tous ceux qui ont joué et j’espère que lundi, il s’entraînera avec l’équipe. Il va bientôt récupérer, c’est sûr. Le genou est stable, il a un peu d’inconfort maintenant mais l’important c’est la stabilité et il a ça à 100%. Il a un peu d’inconfort au genou mais ce n’est rien. »

Ancelotti sur la question de savoir si aligner des joueurs clés comme Camavinga était un risque : « Vous jouez toujours avec le feu dans ce travail. Que puis-je faire? J’ai choisi une équipe compétitive pour que personne ne puisse se plaindre que nous avons donné un avantage aux autres équipes dans la bataille de relégation. Ceux qui étaient fatigués, comme [Karim] Benzema et [David] Alaba, n’a pas joué. Nous aurons tout le monde disponible pour mercredi. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Marco Asensio a inscrit sa 20e contribution au but toutes compétitions confondues cette saison, son record en une seule saison avec le Real Madrid. Ses 12 buts dans toutes les compétitions de clubs cette saison sont à égalité pour son maximum en une seule saison pour le Real Madrid (2021-22)

Le Real Madrid n’a touché le ballon que trois fois dans la surface de Getafe en première mi-temps, son plus faible total à la mi-temps dans un match à domicile en Liga depuis décembre 2012 (deux contre l’Atlético Madrid).

Suivant

Real Madrid: C’est un grand pour Los Blancos: ils se rendent à Manchester pour affronter City lors du match retour de la demi-finale de l’UEFA Champions League le mercredi 17 mai. Ensuite, le Real Madrid se rendra à Valence en Liga le dimanche 21 mai (regarder en direct sur ESPN+ à 12h30 HE).

Getafe : Azulones hôte Elche en LaLiga le samedi 20 mai (regarder en direct sur ESPN + à 12h30 HE).