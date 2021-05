Militao 9/10 pour le Real Madrid alors que l’équipe de Zidane reste dans la course au titre de la Liga

Eder Militao et Casemiro ont marqué tardivement alors que le Real Madrid battait Osasuna, 2-0, pour rester à deux points de l’Atletico Madrid en tête du classement de la Liga.

Un départ confiant a vu Madrid créer une série d’occasions précoces. Eden Hazard n’a pas cadré et Casemiro est allé au but de sa moitié de terrain, tandis qu’à l’autre bout, Thibaut Courtois était attentif à un centre lié au but de Manu Sanchez d’Osasuna. Hazard a été nié avec brio par le gardien Sergio Herrera, qui a suivi en écartant deux têtes de Militao, avant que Vinicius Junior ne tire dans le filet latéral et que Chimy Avila ne se voit exclure un but pour hors-jeu.

Militao s’est rapproché à la mi-temps et le remplaçant Rodrygo a tiré large, avant que Militao ne trouve finalement le filet avec une autre tête et l’effort mal contrôlé de Casemiro s’est glissé pour assurer la victoire.

Positifs

La première mi-temps a été un affichage offensif plus fluide que ce que nous avons vu du Real Madrid depuis un certain temps. Ils n’ont peut-être pas marqué, mais il y avait de nombreuses chances, et il y a eu des moments où les possibilités alléchantes offertes par un Karim Benzema / Hazard avant deux – si seulement ce dernier pouvait rester en forme – sont momentanément devenues claires. En fin de compte, cependant, le jeu est devenu un exercice de persévérance, Militao faisant la percée.

Il y avait aussi des promesses au milieu de terrain, le jeune Antonio Blanco regardant à la maison aux côtés de Casemiro. Blanco a été à juste titre penché comme personne à surveiller par les observateurs de l’académie pendant quelques années et s’il maintient cette forme, il donnera à Zinedine Zidane la chance de reposer plus souvent Toni Kroos et Luka Modric.

Négatifs

Ces chances n’ont pas été annulées dans une première mi-temps qui a vu Madrid nié à plusieurs reprises par le gardien Herrera. Cela aurait pu revenir les hanter plus tard, alors qu’Osasuna se resserrait après l’intervalle, avant qu’un rallye tardif à Madrid ne rouvre les visiteurs.

Le retrait à la mi-temps de Varane était également une préoccupation, avec le voyage à Chelsea au coin de la rue, bien que les performances de Militao et Nacho ces dernières semaines signifient qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer.

Note du manager sur 10

8 – Zidane a reposé Kroos et Modric avec un œil sur le match retour de la Ligue des champions la semaine prochaine, bien qu’il n’ait pas été en mesure d’apporter des changements importants étant donné que la défaite de Barcelone en milieu de semaine a permis à Madrid de revenir dans la course au titre. Une équipe offensive a vu Benzema, Hazard, Vinicius et Marco Asensio tous pressés dans le XI. L’entraîneur a également utilisé les cinq changements pour rafraîchir l’équipe en seconde période, Isco, Rodrygo et Miguel Gutierrez ayant tous eu un impact.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – N’a concédé qu’un seul but lors des six derniers matchs de Madrid et n’a été véritablement testé qu’une seule fois dans le match, gérant bien le centre de rotation de Sanchez.

DF Alvaro Odriozola, 7 ans – Un de ses meilleurs jeux, offrant quelque chose pour l’avenir même s’il ne convaincra jamais les critiques avec sa défense.

DF Raphael Varane, 6 ans – Seulement joué les 45 premières minutes avant d’être retiré par précaution après avoir ressenti un certain inconfort avant le match de Chelsea.

Militao a été superbe aux deux extrémités du terrain alors que le Real Madrid a remporté une victoire nerveuse pour rester dans la course au titre. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

DF Eder Militao, 9 ans – Une passe arrière mal placée en première mi-temps a presque fini dans son propre filet, mais tout était positif à partir de là. Aurait pu marquer avec deux en-têtes et un autre effort acrobatique avant de sortir de l’impasse. A dépassé toutes les attentes depuis son arrivée dans l’équipe le mois dernier.

DF Marcelo, 7 ans – Une livraison précise a offert à Hazard la meilleure opportunité de la première mi-temps.

MF Casemiro, 7 ans – Se sentir confiant si son tir au-delà de la ligne médiane est quelque chose à passer. A eu de la chance avec son but alors qu’une première touche lourde de la passe de Benzema a battu le gardien. C’est sept buts pour la saison, pas mal pour un milieu de terrain «défensif».

MF Antonio Blanco, 8 ans – A bien fait quand il a commencé contre Cadiz et avait l’air encore mieux ici. Un joueur extrêmement prometteur, absolument à l’aise à ce niveau, qui déplace le ballon avec une autorité calme.

FW Eden Hazard, 7 – A joué 71 minutes à son premier départ depuis janvier. Construit sur ses minutes sur le banc cette semaine. Une roue arrière ingénieuse en première mi-temps, et un tir lié au but a basculé.

FW Marco Asensio, 7 ans – Joué à droite. Occupé en première mi-temps, y compris un tir au-dessus de la barre, mais ne convainc toujours pas entièrement pendant 90 minutes.

FW Vinicius Junior, 6 – A eu du mal à avoir un impact cohérent. Une balle dans le filet latéral après une demi-heure était sa seule implication notable, et il a été enlevé tôt.

FW Karim Benzema, 7 ans – Apprécie clairement la compagnie de Hazard. A joué une belle passe en profondeur plus tard pour Casemiro pour sécuriser les trois points.

Substituts

DF Nacho Fernandez, 7 ans – Remplacé Varane à la mi-temps et n’a pas été indûment testé.

FW Rodrygo, 7 ans – Immédiatement, il a semblé plus susceptible de marquer que son compatriote Vinicius.

DF Miguel Gutierrez, 7 ans – Un échange à l’identique avec Marcelo. Avancez tout de suite, trouvant Asensio sur la gauche.

MF Isco, NR – Entré pour Hazard. J’ai failli marquer le troisième but de Madrid après un rapide jeu de jambes dans la surface.

FW Sergio Arribas, NR – Joué les dernières minutes.